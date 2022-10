MediaTek Dimensity 9000+ pokonał wszystkie układy Qualcomm Snapdragon w AnTuTu

Nie ma konkurencji.

MediaTek Dimensity 9000+ przetestowany w AnTuTu

MediaTek Dimensity 9000+ - specyfikacja

Wielu entuzjastów nowych technologii ma spore uprzedzenia do układów mobilnych produkcji MediaTeka, stosowanych w smartfonach. Wynika to głównie z sytuacji sprzed paru lat, kiedy to MediaTeków nie wspierały niektóre gry i aplikacje, a same procesory po prostu zostawały wydajnościowo w tyle za propozycjami bezpośredniego konkurenta. Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, a MediaTek nie ma się czego wstydzić. Najnowszy flagowy układ, pierwszy na świecie wykonany w litografii TSMC 4nm, przewyższa mocą obliczeniową wszystkie procesory Qualcomm Snapdragon.Gamingowy smartfon Asus ROG Phone 6D Ultimate znalazł się na szczycie zestawienia benchmarka AnTuTu pod względem wydajności. Zastosowany w nim nowy układ Dimensity 9000+ pomógł mu wyprzedzić aż dziewięć flagowców wykorzystujących SoC Snapdragon 8+ Gen 1 i uzyskać wynik na astronomicznym poziomie 1 123 036 punktów. Obecnie wynik ten udało się jeszcze odrobinę poprawić i ustanowić poprzeczkę na poziomie 1 133 998 punktów.Uwagę zwraca fakt, że całe podium należy do flagowych smartfonów Asusa obecnej generacji. Pozostałe dwie konstrukcje korzystające z platformy Snapdragon 8+ Gen 1 zajmują drugie i trzecie miejsce. Jest to prawdopodobnie zasługa szalenie skutecznego układu chłodzącego, w skład którego wchodzi wentylator. Mało który smartfon ma aktywny system chłodzenia, więc...W czołowej dziesiątce znajdują się też Nubia Red Magic 7S Pro, Red Magic 7, vivo X80, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Motorola Edge 30 Pro, Xiaomi 12 Pro i Poco F4 GT.Procesor MediaTek Dimensity 9000 to SoC z wbudowanym modemem 5G, na który składają się pojedynczy szybki rdzeń Cortex-X2 3 GHz, trzy rdzenie A710 2,85 GHz i cztery energooszczędne rdzenie Cortex-A510 1,8 GHz. Rdzenie procesora mogą korzystać z 6 MB pamięci podręcznej na poziomie systemu i 8 MB pamięci podręcznej poziomu 3 (SLC). SoC wykorzystuje nowy proces technologiczny TSMC 4 nm.Ponadto pamięć LPDDR5X o prędkości 7500 Mb/s jest obsługiwana przez wbudowany czterokanałowy kontroler pamięci. Rolę procesora graficznego pełni układ ARM Mali-G710 MC10.Źródło: AnTuTu