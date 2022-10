Redmi Pad będzie tanim tabletem o atrakcyjnym wyglądzie (wideo)

To będzie tani tablet

MediaTek helio G99 na pokładzie to nic dobrego

Kilka słów na temat projektu

Źródło: Xiaomi

To powinien być tani tablet

Już niebawem, a dokładniej 4 października tego roku powinien zadebiutować nowy tablet od Xiaomi. Nie będzie to jednak model należący do głównej marki, a sub-marki, co oznacza, że asortyment Redmi powiększy się o pierwszy tablet. Model ten został pokazany w całej okazałości przez jednego z hiszpańskich YouTuberów, który dodatkowo podzielił się informacjami na temat zastosowanych podzespołów.Jak wynika z informacji ujawnionych na materiale wideo, nadchodzący Redmi Pad zdecydowanie nie będzie tym urządzeniem, na które wielu czekało, a zatem ze średniej półki cenowej. Ma to być sprzęt raczej klasy podstawowej, aczkolwiek z kilkoma naprawdę fajnymi dodatkami, które zdecydowanie wykraczają poza charakter urządzenia.Redmi Pad jest wyposażony w układ SoC MediaTek helio G99, który jest uaktualnieniem helio G88. Jego ogromnym atutem jest 6-nanometrow proces produkcyjny TSMC, którzy znacząco przekłada się na zmniejszony apetyt na energię. Składa się z ośmiordzeniowego procesora (2x ARMCortex-A76 o taktowaniu 2,2 GHz + 6x ARM Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), jak również układu graficznego ARM Mali-G57 MC2. Do tego jeszcze dochodzi wsparcie ze strony 4GB pamięci RAM typu LPDDR4X i 128GB na dane i aplikacje (UFS 2.2).I tutaj ewidentnie widać, że nie ma prawa to działać płynnie, jakby można tego oczekiwać. Taki sam zestaw jest bowiem w smartfonie POCO M5 , którego ostatnio dla Was testowałem. Jak wspomniałem w recenzji, spadki płynności działania i przestoje występują i to niestety jest irytujące. Prawdopodobnie tak samo będzie zachowywał się tablet, gdyż śmiem wątpić, aby było inaczej.W tablecie postawiono na 10.6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Ekran jest otoczony symetrycznymi ramkami ze wszystkich czterech stron, które do najsmuklejszych nie należą. Z pewnością wpływa to negatywnie na design, ale przekłada się na komfortowe użytkowanie, gdyż ryzyko przypadkowego dotknięta ekranu zostało zminimalizowane.Nadchodzący tablet będzie wyposażony w akumulator o pojemności 8000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 18 W, jednak Xiaomi dołączy do zestawu sprzedażowego zasilacz o mocy 22.5 W.Redmi Pad ma na wyposażeniu system dźwięku z czterema głośnikami z dwiema kratkami umieszczonymi na górze i dwoma pozostałymi umieszczonymi na dolnej krawędzi urządzenia. Dźwięk zostanie dostrojony przez Dolby Atmos.Na górnej ramce umieszczono przycisk zasilania, natomiast belka regulacji głośności w towarzystwie gniazd kart microSD znajdują się na prawej krawędzi urządzenia. Do tego jeszcze na tylnym panelu w prostokątnym modele umieszczono aparat główny o rozdzielczości 8MP. Na froncie będzie sensor o takiej samej liczbie megapikseli. Pokrywa Redmi Pad zostanie wykonana z aluminium.Choć na ten moment cena nie jest jeszcze znana, to jednak wydaje się, że jest miejsce na bardziej przystępny cenowo tablet Xiaomi, gdy weźmiemy pod uwagę konkurencję i zarazem obecną ofertę firmy. Przypomnijmy - cena Xiaomi Pad 5 zaczyna się w Polsce od 1899 złotych, a jest to tablet oferujący 11-calowy wyświetlacz i układ SoC Snapdragon 860.Źródło: YouTube / Eufracio López 502 / fot. tyt. wł (Xiaomi Pad 5)