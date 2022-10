Oto oficjalny smartfon Mistrzostw Świata FIFA 2022 w Katarze, ale i tak nie kupisz go w Polsce

Zadebiutował vivo X Fold+.

Smartfon vivo X Fold+ zadebiutował w Chinach

Ekran 120 Hz robi wrażenie

Globalne imprezy sportowe to nie tylko zmagania na stadionach, to również gra o gusta konsumentów. Nie tak dawno poznaliśmy oficjalne telewizory Mistrzostw Świata FIFA 2022 w Katarze, a teraz przyszedł czas na oficjalny smartfon. To naprawdę świetne urządzenie, problem w tym, że nie kupimy go w Polsce.Składane smartfony na dobre rozgościły się na rynku mobilny, a niektóre z nich można kupić również na naszym rynku. Stosunkowo nowy segment produktów nie jest pozbawiony wad, o czym pisałem omawiając problemy z ekranami w urządzeniach Samsung z serii Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold . Składaki świetnie sprzedają się od strony marketingowej, są pokazem innowacyjności danego producenta i to właśnie dlatego vivo zdecydowało się ochrzcić model vivo X Fold+ oficjalnym smartfonem Mistrzostw Świata FIFA 2022 w Katarze.Jak podkreśla producent, kontynuując wzornictwo poprzednika, smartfon zbudowano z lotniczego aluminium, wyposażono go jednak w platformę mobilną Qualcomm Snapdragon 8+, specjalnie zaprojektowany układ bezpieczeństwa oraz baterię o jeszcze efektywniejszym działaniu i najlepszy na rynku aparat. Do dostępnych już w X Fold kolorów – niebieskiego i szarego – model X Fold+ dodaje charakterystyczną orientalną czerwień.Warto odnotować, że projektantom X Fold+ udało się zwiększyć pojemność baterii do 4730 mAh, bez zwiększania rozmiaru i wagi urządzenia. Według testów poprawiło to ogólną żywotność baterii aż o ponad 20%.Nie tylko pojemność baterii uległa zmianie, X Fold+ też szybciej się ładuje niż jego poprzednik. Wszystko za sprawą zastosowanej technologii ładowania FlashCharge z mocą 80W (po kablu) i 50W bezprzewodowo. Podobnie jak we flagowym modelu vivo X80 Pro . Umożliwia to przewodowe ładowanie od 1% do 70% pojemności akumulatora w zaledwie 18 minut. Zupełne naładowanie trwa natomiast zaledwie 35 minut. W przypadku ładowania bezprzewodowego, technologia FlashCharge vivo umożliwia napełnienie baterii od prawie pustego do pełnego już w 53 minuty.X Fold+ sprzedawany jest z ładowarką sieciową GaN (z wykorzystaniem azotku galu) z podwójnym gniazdem USB-C, umożliwiającą ładowanie wielu urządzeń jednocześnie. To miły dodatek w czasach gdy Apple czy Samsung (w przypadku flagowców) nie dodają ładowarki do zestawu sprzedażowego.W najnowszym składaku oba ekrany działają z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Wewnętrzny 8-calowy ekran o rozdzielczości 2160 x 1916 otrzymał aktualizację, zapewniającą płynniejsze przełączanie między wyświetlaczem wewnętrznym i zewnętrznym, a także szybszą reakcję podczas przesuwania, przełączania między ekranami aplikacji, grania lub odtwarzania filmów o dużej liczbie klatek na sekundę.Warto zauważyć, że vivo X Fold+ wyposażony także w ultradźwiękowe czytniki linii papilarnych 3D zarówno na ekranie wewnętrznym, jak i zewnętrznym.Wreszcie, duży wyświetlacz wewnętrzny zapewnia jeszcze lepszą funkcjonalność dzielonego ekranu. Użytkownicy mogą teraz otwierać do dwóch okien na pierwszym planie i obsługiwać jednocześnie cztery aplikacje z podwójnymi oknami na podzielonym ekranie, i do 12 okien w tle. Co więcej, vivo X Fold + może też działać w „trybie przemówienia”, w którym na dole ekranu wyświetlane są notatki, a na górze prezentacja PowerPoint. Pozwala on także na bezprzewodowe rzucanie prezentacji na większy ekran z poziomu telefonu.Zmiany względem poprzednika nie ominęły też modułu fotograficznego vivo X Fold+. Dzięki partnerstwu vivo z ZEISS zastosowano ulepszone sensory. Producent zaznacza, że zoptymalizowano obecną optykę i sięgnięto po większe obiektywy pokryte powłoką ZEISS T*, zmniejszającą odblaski i poprawiającą przenikanie światła widzialnego, co skutkuje lepszą jakością obrazu i dokładnością odwzorowania barw. Moduł optyczny składa się teraz z czterech kamer o pełnej ogniskowej i kamery peryskopowej z 5-krotnym zoomem optycznym i 60-krotnym zoomem cyfrowym, z optyczną stabilizacją obrazu.Dodatkowo, X Fold+ może wyświetlać wizjer na obu ekranach, ułatwiając użytkownikom swobodne robienie selfie za pomocą głównego aparatu. Zapewnia lepszą rozdzielczość, większą rozpiętość ISO i szersze pole widzenia, sprawiając, że zdjęcia selfie są jeszcze ładniejsze.Omawiany model wygląda naprawdę interesująco i mógłby być realną konkurencją dla składaków od Samsunga czy Huawei, tymczasem... firma podkreśliła jednak, że model vivo X Fold+ zaprojektowany został ekskluzywnie na rynek chiński.