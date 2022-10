Premiera nowości Xiaomi to formalność. Wszystko o Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro

Ceny, specyfikacje i wygląd.

Xiaomi 12T Pro 5G ma skusić Cię aparatem 200MP

Xiaomi 12T będzie tańszy, ale nadal ciekawy

Ile będą kosztowały nowości?

Już 4 października tego roku mają zadebiutować najnowsze produkty marki Xiaomi, a wśród nich oczywiście smartfony. Podczas wydarzenia firma globalnie wprowadzi Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro. Podczas rzeczonego eventu firma zaprezentuje również nowy tablet Redmi Pad . Wszystko wskazuje na to, że konferencja będzie tylko formalnością, gdyż do sieci przedostały się wszystkie informacje dotyczące specyfikacji i cen.W internecie kolejny raz pojawiła się specyfikacja techniczna, europejskie ceny, jak również grafiki Xiaomi 12T i Xiaomi 12T Pro. I choć względem flagowej serii doczekały się kilku cięć kosztów, to jednak w dalszym ciągu będą to urządzenia topowe pod względem wyposażenia, a także cen. Niestety na Starym kontynencie nie będzie zbyt tanio, a w Polsce zapewne będzie jeszcze gorzej. Czego zatem możemy się spodziewać?Główny aparat ma być jedną z głównych atrakcji Xiaomi 12T Pro, ponieważ ma to być pierwszy smartfon w ofercie wyposażony w nowy czujnik o rozdzielczości 200 MP. Ma on charakteryzować się jasną przysłoną obiektywu f/1.69, Będzie oczywiście optyczna stabilizacja obrazu (OIS), a rozmiar matrycy ma wynosić 1/1.22″. Będzie to zatem identyczny moduł, który gości w fotograficznej Motoroli edge 30 ultra.Jest też 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny z przysłoną f/2,2 i zupełnie bezsensowny 2-megapikselowy aparat makro. Przedni aparat Xiaomi 12T Pro prawdopodobnie zapewnia całkiem użyteczne obrazy o rozdzielczości 20 megapikseli i jest umieszczony za centralnie umieszczonym otworem poniżej górnej krawędzi ekranu.Jeśli chodzi o ekran, to Xiaomi 12T Pro jest wyposażony w płaski wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.67 cala, rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zostanie skalibrowany w palecie kinowej DCI-P3 i będzie w stanie wyświetlać do 68,7 miliarda kolorów. Do tego obsłuży ściemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 1920 Hz i ma charakteryzować się częstotliwością próbkowania dotykowego 480 Hz.Za jego działanie ma odpowiadać Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, czyli topowy SoC obecny w wielu innych flagowych smartfonach z Androidem. Ma współpracować z 12 gigabajtami pamięci RAM LPDDR5 i 256 GB szybkiej pamięci flash UFS 3.1, choć w niektórych krajach mają też być wersje z zaledwie 8 GB pamięci RAM.Akumulator Xiaomi 12T Pro ma pojemność 5000 mAh i obsłuży szybkie ładowanie - maksymalna moc ładowania określona jest na 120 W. W zestawie ma znaleźć się odpowiedni zasilacz. Za audio mają odpowiadać dwa głośniki stereo zoptymalizowane przez firmę Harman Kardon.Ten smartfon ma wykorzystywać układ MediaTek Dimensity 8100 Ultra wytworzony w 5 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC. I choć będzie to jednostka mniej wydajna, aniżeli ta zastosowana w wariancie Pro, to jednak w zupełności wystarczająca do wszystkiego - około 15 do 20 procent mniej wydajny, niż SoC w modelu Pro. Jeśli chodzi o pamięć RAM, trzeba będzie pogodzić się z faktem, że Xiaomi 12T ma wyłącznie 8 GB. Pamięć wewnętrzna to 128 lub 256 GB.Na tylnym panelu Xiaomi 12T ma zagościć 108-megapikselowy aparat główny, któremu towarzyszyć będzie 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 2-megapikselowy czujnik makro. Podobno energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh oferujący obsługę szybkiego ładowania o mocy 120 W.Jeśli wierzyć przeciekom, podstawowy wariant ma otrzymać identyczny wyświetlacz, jak Xiaomi 12T Pro, a zatem jeden z najlepszych w ofercie marki. Ponadto będzie sprzedawany w następujących wariantach kolorystycznych Cosmic Black, Lunar Silver i Clear Blue.Podobno Xiaomi 12T (8/128GB) wystartuje w europejskich sklepach z ceną od 580 euro, co po przeliczeniu daje około 2818 złotych. Natomiast za podstawowy wariant Xiaomi 12T Pro (8/256GB) zainteresowanym przyjdzie zapłacić 770 euro (~ 3750 zł). Ceny najmocniejszych wariantów mają przedstawiać się następująco:Źródło: Twitter / @rquandt @_snoopytech / fot. tyt. Twitter / @_snoopytech