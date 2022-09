Chiny mają nowy standard ładowania smartfonów. Czterej giganci chcą go stosować

Unifikacja ładowania w Chinach.

Nowy standard ładowania rodem z Chin

Kontynuowanie ulepszanie szybkiego ładowania i rozszerzanie jego wsparcia dla różnych aplikacji.

Promowanie przekształcenie standardów grupowych szybkiego ładowania w pojedyncze uniwersalne standardy, które będą obowiązywać na skalę przemysłową.

Pomoc w śledzeniu postępu międzynarodowej standaryzacji szybkiego ładowania i doprowadzenie chińskich standardów do poziomu międzynarodowych po to, by uczynić chiński standard standardem światowym.

Pomoc w propagowaniu ujednoliconego standardu szybkiego ładowania pośród jak największej liczby firm.

Pomoc w identyfikacji i certyfikacji rozwiązań stron trzecich.

Chiny nie spoczywają na laurach jeśli chodzi o opracowywanie własnych technologii. Wręcz przeciwnie. Sankcje nałożone na ten kraj przez Stany Zjednoczone są wodą na młyn dla rozwoju chińskiej branży technologicznej, która robi co może, aby w wielu jej sektorach zmniejszyć dystans do światowych liderów. Właśnie dowiedzieliśmy się, że w Państwie Środka ogłoszono zupełnie nowy standard szybkiego ładowania. W kolejce do jego zaadaptowania ustawiło się już kilku chińskich producentów smartfonów.Obecnie producenci smartfonów i elektroniki w ogóle korzystają z różnych standardów ładowania. Niektóre firmy stawiają na rozwiązania autorskie, inne zaś na zunifikowane. Xiaomi HyperCharge, OnePlus War Charge, OPPO Super Vooc współegzystują z nieco bardziej uniwersalnym USB Power Delivery, czy też Qualcomm Quick Charge, które Samsung, czy też Motorola sygnują swoimi markami. Teraz Huawei, Oppo, Vivo i Xiaomi chcą ponoć postawić na standard ładowania rodem z Chin. Nosi nazwęChińskie Stowarzyszenie Standardów Komunikacyjnych wydało kilka dni temu pierwszą partiędotyczących szybkiego ładowania. Pośród certyfikowanych urządzeń znalazły się te od wymienionych w poprzednim akapicie czterech chińskich gigantów. Nad standaryzacją pracują m.in. China Academy of Information and Communications Technology (CAICT), Silicon Power, Rockchip, LiHui Technology i Angbao Electronics.Nowy standard uniwersalnego szybkiego ładowania został ustanowiony w celu promowania rozwoju tej technologii w pięciu głównych aspektach:Universal Fast Charging Specification stopnia pierwszego to ładowanie z mocą maksymalną. Poziom drugi to ładowanie z mocą- wystarczającą do sprawnego ładowania niektórych laptopów. Nie są to rekordowe wartości, ale producenci pokroju Apple i Samsunga nadal nie oferują konsumentom nawet takich parametrów.Źródło: Gizmochina