T-Mobile z własną marką tanich smartfonów 5G. Poznajcie T Phone 5G

5 października, w ramach ogólnoeuropejskiej premiery, w salonach T-Mobile pojawią się pierwsze modele smartfonów T Phone 5G i T Phone Pro 5G, stworzone we współpracy z Google.Operator podkreśla, że dzięki specjalnej ofercie abonamentowej z nielimitowanym internetem i 6 ratami za darmo, smartfony będzie można nabyć w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.T-Mobile stara się dopasować swój sprzęt do preferencji Polaków - zgodnie z badaniami, aż 56% z nich korzysta ze smartfonów w cenie do 1000 zł. Co ciekawe, na koniec drugiego kwartału 2020 roku zaledwie 1% telefonów sprzedawanych w salonach T-Mobile był kompatybilny z siecią piątej generacji. W analogicznym czasie 2021 roku było to 23%, a w połowie 2022 roku już 50% ogółu sprzedanych smartfonów4 obsługiwało 5G.