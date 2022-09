Predator Orion 7000 z Intel Core 13 gen i9-13900K. Gamingowa bestia na wypasie

Dopiero co w tym tygodniu mogliście przeczytać o premierowym pokazie (którego nie należy mylić z mającą zwykle nieco później miejsce premierą sklepową) procesorów z nowej serii Intel Core 13 gen Raptor Lake, a tymczasem Acer ze swoją gamingową submarką Predator zaprezentował nowe komputery dla graczy ze wspominanymi układami. Oczywiście pozostała specyfikacja także prezentuje się bardzo obiecująco. Dopiero co w tym tygodniu mogliście przeczytać o premierowym pokazie (którego nie należy mylić z mającą zwykle nieco później miejsce premierą sklepową) procesorów z nowej serii, a tymczasem Acer ze swoją gamingową submarką Predator zaprezentował nowe komputery dla graczy ze wspominanymi układami. Oczywiście pozostała specyfikacja także prezentuje się bardzo obiecująco.



Topowy Intel Core i9-13900K, ale na razie jeszcze tylko GeForce RTX z serii 3000

Podstawą nowej odsłony gamingowego komputer Acer Predator Orion 7000 będzie procesor Intel Core i9-13900K. To najnowszy flagowy układ Intela z rodziny 13 gen Raptor Lake, który jest wyposażony w 24 rdzenie (8 P-Core 3,0 GHz i 16 E-Core 2,2 GHz) i 32 wątki, a jego całkowite maksymalne taktowanie w turbo wynosi 5,8 GHz (normalnie w turbo odpowiednio do 4,3 GHz i 5,4 GHz). Co prawda ma wbudowaną grafikę Intel UHD Graphics 770, ale po kupnie Oriona na pewno będziecie korzystali z zamontowanej jednostki Nvidia GeForce RTX 3090 24GB. Można być nieco zawiedzionym, czemu już nie RTX 4080 lub RTX 4090, ale do tego wrócę jeszcze na końcu. Poza tym w kwestii wydajności mamy jeszcze RAM typu DDR5 o pojemności do 64GB oraz naturalnie nośniki SSD NVMe.





Nadchodzący gamingowy Acer Predator Orion 7000 z procesorem Intel Core i9-13900K / Foto: Acer Predator



O odpowiednie temperatury pracy komputera mają zadbać trzy wentylatory obudowy Predator FrostBlade 2.0 (dwa 140 mm z przodu i jeden 120 mm z tyłu) oraz system chłodzenia cieczą AiO w przypadku procesora. Oczywiście nie zabrakło kojarzonego z gamingiem systemu podświetlenia ARGB chociażby w wentylatorach czy bloku CPU AiO. Jeśli skorzystacie z aplikacji PredatorSense, to będziecie mogli w niej zmienić motywy podświetlenia ARGB czy prędkości obrotowe wentylatorów oraz kwestie związane z wydajnością sprzętu.



Nowy Predator Orion 7000 pojawi się w sklepach zapewne już w październiku

Acer zastosował bardzo szybkie karty sieciowe. Przewodową Intel Killer E3100 2,5Gb Ethernet oraz bezprzewodową Intel WiFi 6E Killer AX211. Do tego mamy porty takie jak chociażby z przodu trzy USB 3.2 Gen 1 typu A, jeden USB 3.2 Gen 1 typu C, dwa gniazda audio minijack 3,5 mm (dla słuchawek i mikrofonu), a z tyłu trzy USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2x2 typu C, dwa USB 2.0 typu A oraz trzy porty audio minijack 3,5 mm. Procent dodaje też miesiąc abonamentu Xbox Game Pass Ultimate w gratisie. Gamingowy komputer Acer Predator Orion 7000 wkrótce trafi do sprzedaży, choć firma nie podała dokładnego terminu ani sugerowanej ceny. Zapewne będzie to całkiem bliska data z powodu rezygnacji z najnowszej linii grafik RTX 4000, które miałyby pojawić się w sklepach dopiero w listopadzie.



Zobacz również: Ten sprzęt nie ma sensu. Preorder Logitech G CLOUD Gaming Handheld



Źródło i foto: Acer Predator / własne O odpowiednie temperatury pracy komputera mają zadbać trzy wentylatory obudowy Predator FrostBlade 2.0 (dwa 140 mm z przodu i jeden 120 mm z tyłu) oraz system chłodzenia cieczą AiO w przypadku procesora. Oczywiście nie zabrakło kojarzonego z gamingiem systemu podświetlenia ARGB chociażby w wentylatorach czy bloku CPU AiO. Jeśli skorzystacie z aplikacji PredatorSense, to będziecie mogli w niej zmienić motywy podświetlenia ARGB czy prędkości obrotowe wentylatorów oraz kwestie związane z wydajnością sprzętu.Acer zastosował bardzo szybkie karty sieciowe. Przewodową Intel Killer E3100 2,5Gb Ethernet oraz bezprzewodową Intel WiFi 6E Killer AX211. Do tego mamy porty takie jak chociażby z przodu trzy USB 3.2 Gen 1 typu A, jeden USB 3.2 Gen 1 typu C, dwa gniazda audio minijack 3,5 mm (dla słuchawek i mikrofonu), a z tyłu trzy USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2x2 typu C, dwa USB 2.0 typu A oraz trzy porty audio minijack 3,5 mm. Procent dodaje też miesiąc abonamentu Xbox Game Pass Ultimate w gratisie. Gamingowy komputer Acer Predator Orion 7000 wkrótce trafi do sprzedaży, choć firma nie podała dokładnego terminu ani sugerowanej ceny. Zapewne będzie to całkiem bliska data z powodu rezygnacji z najnowszej linii grafik RTX 4000, które miałyby pojawić się w sklepach dopiero w listopadzie.Źródło i foto: Acer Predator / własne

Acer Predator z nowymi procesorami Intela.