Motorola na dniach zaprezentuje moto g72

moto g72 już bez tajemnic.

Źródło: RTV Euro AGD

Specyfikacja moto g72

Źródło: RTV Euro AGD

Źródło: RTV Euro AGD / Motorola

Cena i dostępność

Motorola przygotowuje się do prezentacji nowego smartfona klasy średniej, który podobnie, jak POCO M5 zostanie wyposażony w nowy procesor dla tanich smartfonów (ze wsparciem dla sieci nowej generacji), a to oznacza, że zapotrzebowanie na tego typu urządzenia jest, gdyż bardzo często oferowane są w atrakcyjnych cenach. Warto zatem sprawdzić, czego można oczekiwać od nadchodzącej Motoroli moto g72.Źródłem przecieku na temat smartfona Motorola moto g72 jest nasz polski sklep internetowy RTV Euro AGD, który omyłkowo wprowadził do swojej oferty urządzenie, które nie zostało jeszcze oficjalnie zaprezentowane. Dzięki tej wpadce poznaliśmy wygląd, specyfikację, jak również cenę.Nadchodząca Motorola moto g72 ma zostać wyposażona w układ SoC MediaTek helio G99, który jest uaktualnieniem helio G88. Jego ogromnym atutem jest 6-nanometrow proces produkcyjny TSMC, którzy znacząco przekłada się na zmniejszony apetyt na energię.MediaTek helio G99 składa się z ośmiordzeniowego procesora (2x ARMCortex-A76 o taktowaniu 2,2 GHz + 6x ARM Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), jak również układu graficznego ARM Mali-G57 MC2.Rzeczony układ mobilny ma współpracować z 8 GB pamięci RAM w połączeniu z maksymalnie 128 GB pamięci na dane i aplikacje. Oczywiście nie powinno zabraknąć czytnika microSD umożliwiającego dalsze rozszerzenie. Smartfon będzie pracował pod kontrolą niemal czystego Androida 12, co w przypadku zastosowanych podzespołów ma ogromne znaczenie. Pozwoli bowiem na płynne poruszanie się po interfejsie, aczkolwiek drobne przycięcia i tak zapewne będą występować. Smartfon będzie jednak działał zauważalnie lepiej, aniżeli konkurencyjny model z ciężką nakładką i mniejszą ilością pamięci RAM.W moto g72 ma zagościć 6.55-calowy wyświetlacz charakteryzujący się rozdzielczością FHD+ (2400 x 1080 pikseli) i współczynnikiem proporcji 20:9. W górnej części wycięty zostanie otwór na kamerę do Selfie (podobno o rozdzielczości 16 MP), który jest skromnych rozmiarów (patrząc na grafiki) i nie powinien przeszkadzać podczas codziennego użytkowania. Będzie to panel typu OLED i najprawdopodobniej (mając na uwadze pozostałe modele z tegorocznej rodziny moto g) zaoferuje wyższą częstotliwość odświeżania, aniżeli standardowe 60 Hz. Zgodnie z informacjami ze sklepu RTV Euro AGD będzie to 120Hz, jak w moto g52 i moto g82. Ramki wokół wyświetlacza wyglądają na relatywnie smukłe, ale podbródek nadal będzie tutaj występował.Na tylnym panelu moto g72 ma zagościć zestaw trzech aparatów składający się z głównego 108-megapikselowego sensora (zapewne ze światłem f/1.7) i dwóch dodatkowych: 8-megapikselowego obiektywu ultraszerokokątnego o polu widzenia 118° i obiektywu do ujęć makro (2MP,). W tej materii Motorola nie eksperymentowała i postawiła na sprawdzony zestaw, który znaleźć można w kilku urządzeniach marki.Energie dostarczy natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh najpewniej ze wsparciem dla ładowania TurboPower 30 o mocy 30W co jest normą w przypadku średniej klasy smartfonów od Motoroli. Na prawym boku obecny będzie czytnik linii papilarnych, a na dolnej ramce gniazdo słuchawkowe.Jedyne szczegóły, które w tej chwili pozostają tajemnicą, dotyczą oficjalnej dostępności, ale można spokojnie założyć, że moto g72 zadebiutuje już niebawem. Smartfon pojawił się z ceną 1499 złotych, a zatem będzie tylko nieznacznie droższy (o 100 zł) od swojego poprzednika.Źródło: RTV Euro AGD / fot. tyt. Motorola