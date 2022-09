Xiaomi nie chce pożegnać się z serią Redmi Note 11. Nadchodzi nowy model

Redmi Note 11R już za chwilę.

Specyfikacja Redmi Note 11R

Cena i dostępność

Pomimo tego, że wszyscy żyjemy już rychłym nadejściem nowej serii smartfonów Redmi Note 12, chiński producent nie ma zamiaru jeszcze rozstać się z obecną generacją. Niewykluczone, że rodzina Redmi Note 11 będzie najliczniejsza, gdyż właśnie pojawił się jej najnowszy członek - Redmi Note 11R. Czego możemy się po nim spodziewać, a także ile przyjdzie za niego zapłacić zainteresowanym?Redmi jest znane z wypełniania linii smartfonów wieloma wariantami, przez co rozrasta się do kolosalnych rozmiarów, tworząc przy tym spore zamieszanie, które utrudnia wybór odpowiedniego dla siebie modelu. Obecnie istnieje niezliczona ilość wariantów „S”, „E” i „A” dla smartfonów Redmi Note i Redmi. Teraz pojawił się nawet nowy trend ponownego uruchamiania starych urządzeń poprzez dodanie etykiety „rok” na nowszych modelach, tj. Redmi Note 8 2021 lub Redmi Note 11 Pro 2023. Najwyraźniej firma nie jest zadowolona z obecnego rozmiaru rodziny Redmi Note 11 dlatego wprowadza nowy wariant Redmi Note 11R.Podobno Redmi Note 11R ma być smartfonem bazującym na podzespołach modelu POCO M4 5G , co jest trochę zaskakujące, zważywszy na fakt, że w ofercie jest przecież dość tani POCO M5. Kto jednak zabroni marce rozmieniać się na drobne, prawda?Jak dotąd większość specyfikacji techniczne została już ujawniona. Wiemy zatem, że Redmi Note 11R ma główny aparat o rozdzielczości 13 MP i dodatkowy 2 MP, który odpowiadać będzie za makrofotografie. W przypadku selfie dostępny jest aparat o rozdzielczości 5 MP. I zanim przejdziemy do dalszej części, już teraz można zauważyć, że mamy do czynienia z urządzeniem klasy podstawowej.Redmi Note 11R zostanie wyposażony w 6,58-calowy wyświetlacz IPS, który będzie wyświetlał treści w rozdzielczości FHD+, charakteryzował się proporcjami 20: 9, jak również częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz.Wydajność w smartfonie zapewnić ma MediaTek Dimensity 700. Ten chipset jest wiecznie żywy, ponieważ jest to najtańszy procesor oferujący łączność 5G na rynku i został wykorzystany w ogromnej ilości urządzeń, niczym Kirin 710 od Huawei, który spokojnie napędza około 20 modeli, a nawet tegoroczny model Huawei nova Y70 . SoC ma występować w towarzystwie 8 GB pamięci RAM, podczas gdy POCO ma tylko do 6 GB. Pamięć masowa wynosi do 128 GB i można będzie ją rozszerzyć poprzez wykorzystanie czytnika kart micro SD, który znajdzie się na wyposażeniu smartfona.Energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy raptem 18 W, co w dziej szych czasach jest już niemal absolutnym minimum. Na boku smartfona obecny będzie czytnik linii papilarnych. Pozostała specyfikacja ma obejmować: obsługę dwóch kart SIM, mostem 5G, WiFi, Bluetooth, GPS, port USB typu C i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Nad wszystkim kontrole ma sprawować MIUI 13 bazujące na systemie Android 12.Na chwilę obecną nie ma słowa o dacie premiery tego telefonu. Ale najprawdopodobniej już w ciągu najbliższych kilku tygodni zadebiutuje oficjalnie na chińskim rynku. I choć jego międzynarodowy debiut nie ma większego sensu, zważywszy na fakt, że w sprzedaży jest POCO M4 6G, to jednak nie można brać tego za pewnik.Źródło: mysmartprice / fot. tyt. Xiaomi