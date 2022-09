Z Huawei nova 10 idealnie uwiecznisz każdy moment

Być może to smartfon dla Ciebie.

Urządzenie idealne (nie tylko) dla kobiety

Smartfon, którym pokażesz wszystko

Na polskim rynku nie brakuje smartfonów, które są ładne i stylowe, oferują wiele w kwestii płynności działania czy jakości wykonania i pozwalają wykonywać niezłe zdjęcia. Niebawem zadebiutują na nim jednak kolejne urządzenia, które zachwycają nie tylko pod względem estetyki i poręczności, ale również możliwości fotograficznych oraz wydajności. Mowa o nowych smartfonachz serii. Przekonaj się, co takiego telefony mają do zaoferowania i dlaczego powinny po nie sięgnąć wszystkie te osoby, które uwielbiają fotografię mobilną.Piękny, stylowy, elegancki, nowoczesny – tak pokrótce można by opisać design smartfonów Huawei Nova 10. Są to urządzenia smukłe, posiadające ultracienkie ramki oraz wyspy aparatów charakteryzujące się wyjątkowym wzornictwem, inspirowanym orbitami gwiazd. Ich obudowy mają interesującą, połyskującą powierzchnię i miłą w dotyku fakturę, niezależnie od wariantu kolorystycznego – w sklepach do wyboru są wersje szarai czarnaHuawei nova 10 to jak dotąd najsmuklejszy smartfon z serii nova. Ma on zaledwie 6,88 mm grubości, a nova 10 Pro jest tylko o 1 mm grubszy. To, w połączeniu z szerokością na poziomie odpowiednio 73,99 mm i 74,45 mm sprawia, że urządzenia doskonale leżą w dłoni, zwłaszcza w tej z reguły drobniejszej, kobiecej.Smartfony Huawei Nova 10 przyjemnie jest trzymać w dłoni również dzięki ekranom o zakrzywionych krawędziach. Mowa o ekranacho wysokiej rozdzielczości, które wyświetlają żywe kolory, oferują kontrastowy obraz i wysokie odświeżanie obrazu na poziomie, przekładające się na doskonałą płynność prezentowanych treści. Świetnie wyglądają na nich nie tylko filmy czy gry, ale również zdjęcia wykonane za pomocą aparatów, w które wyposażono wszystkie smartfony rodziny nova 10.Zarówno przedni, jak i tylny aparat najnowszych smartfonów z serii nova robi pozytywne wrażenie. W Huawei Nova 10 z przodu znajdziemy sensorz obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 100 stopni, autofocusem z poczwórną detekcją fazową i możliwością rejestrowania nagrań w rozdzielczości 4K. Moduł ten w Huawei Nova 10 Pro wspomagany jest przez dodatkowy, portretowy sensor 8 MP z dwukrotnym zoomem optycznym i pięciokrotnym zoomem cyfrowym. To pierwszy taki przedni aparat na świecie. Dzięki niemu na selfie uchwycisz wszystko to, co zechcesz w danym momencie – nie tylko siebie, ale również dużą grupę znajomych, czy scenerię składającą się z ciekawych obiektów, a wszystko to w naprawdę dobrej jakości. Rozdzielczość głównego przedniego sensora sprawi, że zdjęcia będą bogate w szczegóły i cechowało je będzie wierne odwzorowanie barw. Z przyjemnością będziesz publikować je w mediach społecznościowych.Na zespół tylnych aparatów smartfonów z serii nova 10 składają się trzy moduły. Moduł podstawowy o rozdzielczościposiada obiektyw z autofocusem z poczwórną detekcją fazy i technologią zerowego opóźnienia migawki. Sensor RYYB charakteryzuje się tym, że jego czujniki zamiast zielonych pikseli posiadają piksele żółte, co przyczynia się do zwiększenia poboru światła o 40 procent, a w rezultacie umożliwia wykonywanie jasnych zdjęć nawet w nocy. Szczególnie wysoką szczegółowość na zdjęciach nocnych zapewnia funkcja. Zatem, dzięki Huawei nova 10 i nova 10 pro satysfakcjonujące Cię obrazy uchwycisz nawet na imprezie czy w restauracji o kameralnym oświetleniu. Aparat główny urządzeń uzupełniają sensor 8 MP z obiektywem ultraszerokokątnym, pełniącym również funkcję kamerki do makrofotografii oraz sensor 2 MP do pomiaru głębi tła.