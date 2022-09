Logitech pokazał pierwszego “mechanika” przeznaczonego dla MacBooków

Wygląda świetnie.



Logitech oficjalnie zaprezentował nowe akcesoria zaprojektowane do współpracy z komputerami od Apple - jednym z nich jest klawiatura mechaniczna MX Mechanical Mini for Mac. Oprócz tego, w nowym zestawie będziemy mogli skorzystać także z myszy MX Master 3s dla Mac oraz Lift dla Mac.



Skupmy się jednak na samej klawiaturze MX Mechanical Mini. Co dokładnie potrafi ten sprzęt?



Pierwszy “mechanik” od Logitecha dedykowany sprzętom Apple



Logitech chwali się, iż jego pierwsza, mechaniczna klawiatura przeznaczona dla komputerów Mac została zoptymalizowana w taki sposób, aby umożliwić jak najbardziej komfortową pracę. Akcesorium jest dostępne w kolorze grafitowym oraz jasnoszarym i posiada dedykowany układ klawiatury dla komputerów Mac. Wszystko to z możliwością dostosowania skrótów przy pomocy dodatkowej aplikacji Logitech Options+.



Jeśli całość działa tak, jak w przypadku myszy MX Master 3, to jestem przekonany, że klawiatura MX Mechanical Mini będzie w stanie odnieść spory sukces na rynku.





Pod względem przełączników, MX Mechanical Mini wykorzystuje do działania switche Tactile Quiet. Logitech zapewnia również inteligentne podświetlenie Smart Backlightning, które ma automatycznie dopasowywać się do warunków pomieszczenia, w którym obecnie pracujemy. Logitech MX Mechanical Mini pozwala na podłączenie do trzech różnych urządzeń Apple - korzystających nie tylko z oprogramowania macOS, ale również iPadOS oraz iOS. Pomiędzy sprzętami możemy przełączać się za pośrednictwem funkcji Easy-Switch.





Klawiatura MX Mechanical Mini jest ładowana przy pomocy standardowego kabla USB typu C. Producent nie podał informacji, ile akcesorium wytrzymuje na jednym ładowaniu akumulatora. Można się jednak spodziewać, że MX Mechanical Mini pociągnie około miesiąca bez włączonego podświetlenia.



Trzeba przyznać, że MX Mechanical Mini w kwestii samego designu oraz estetyki wygląda naprawdę dobrze. Cieszy też fakt, że Logitech zdecydował się zoptymalizować klawisze pod komputery Mac i zamienić klasyczne “windowsowe” klawisze na ich “jabłkowe” odpowiedniki.



