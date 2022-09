Intel i Samsung chcą tworzyć “zwijane” komputery

Zobaczcie sami, jak to wygląda.



Podczas swojego wydarzenia Innovation Day 2022 Intel pokazał nie tylko nowe procesory 13 generacji. Oprócz tego, amerykańska firma wraz z Samsungiem przedstawiła koncept “zwijanego” komputera rodem z przyszłości.



Na scenę zaproszono JS Choia, prezesa Samsung Display. Ten pokazał prototyp 17-calowego, wysuwanego wyświetlacza przeznaczonego do komputerów osobistych. To pierwszy tego typu produkt na świecie.



Przyszłość komputerów tkwi w zwijaniu?



Zasadniczo widać, że Samsungowi udało się stworzyć panel, który można swobodnie rozwijać i zwijać - w zależności od preferencji użytkownika. Koncept tego typu pojawiał się wcześniej w urządzeniach mobilnych i telewizorach (chociażby w przypadku LG), ale nigdy nie stosowano go w wyświetlaczach przeznaczonych dla komputerów osobistych. Na rynku nie pojawiły się też żadne telefony, które działałyby w podobny sposób.



Warto pamiętać, że nowość pokazana przez Samsunga i Intela, to wciąż tylko i wyłącznie koncept. Jest bardzo prawdopodobne, że dopiero za kilka lat zobaczymy urządzenia, które wykorzystają w pełni potencjał tego pomysłu. Technologia zwijania może sprawdzić się w przypadku tabletu, ale nie za bardzo wyobrażam ją sobie w komputerach. Jak bowiem dokładnie miałoby to działać? I przede wszystkim… po co nam takie rozwiązanie? No może poza zwiększoną mobilnością, którą mogłoby zaoferować.





W ciągu ostatnich lat na rynku pojawiło się kilka sprzętów, które starały się w oryginalny sposób podejść do wykorzystania technologii wyświetlaczy - wśród nich warto wymienić takie, jak między innymi Lenovo ThinkPad X1 Fold czy Asus Zenbook 17 Fold OLED.



Nie wygląda na to, aby tego typu rozwiązania się przyjęły (zapewne ze względu na swoją bardzo wysoką cenę), tak więc Samsung z Intelem mogą mieć na początku problem, aby przekonać do siebie klientów. Koreańczycy nie poinformowali kiedy i w jakim sprzęcie możemy spodziewać się zastosowania “zwijanego” wyświetlacza. Nie wiadomo więc, czego dokładnie możemy się spodziewać.



Wygląda na to, że po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji.



fot. Intel