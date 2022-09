Znamy polskie ceny procesorów Intel Core 13. generacji. Ruszyła przedsprzedaż

Oferta jest przyzwoita.

Ceny procesorów Intel Core 13. generacji

Intel Core i9-13900K – 24 rdzenie i 32 wątki (8 P-Core i 16 E-Core), taktowanie do 5,8 GHz, 68 MB cache

– 24 rdzenie i 32 wątki (8 P-Core i 16 E-Core), taktowanie do 5,8 GHz, 68 MB cache Intel Core i9-13900KF – 24 rdzenie i 32 wątki (8 P-Core i 16 E-Core), taktowanie do 5,8 GHz, 68 MB cache

– 24 rdzenie i 32 wątki (8 P-Core i 16 E-Core), taktowanie do 5,8 GHz, 68 MB cache Intel Core i7-13700K – 16 rdzeni i 24 wątki (8 P-Core i 8 E-Core), taktowanie do 5,4 GHz, 54 MB cache

– 16 rdzeni i 24 wątki (8 P-Core i 8 E-Core), taktowanie do 5,4 GHz, 54 MB cache Intel Core i7-13700KF – 16 rdzeni i 24 wątki (8 P-Core i 8 E-Core), taktowanie do 5,4 GHz, 54 MB cache

– 16 rdzeni i 24 wątki (8 P-Core i 8 E-Core), taktowanie do 5,4 GHz, 54 MB cache Intel Core i5-13600K – 14 rdzeni i 20 wątków (6 P-Core i 8 E-Core), taktowanie do 5,1 GHz, 44 MB cache

– 14 rdzeni i 20 wątków (6 P-Core i 8 E-Core), taktowanie do 5,1 GHz, 44 MB cache Intel Core i5-13600KF – 14 rdzeni i 20 wątków (6 P-Core i 8 E-Core), taktowanie do 5,1 GHz, 44 MB cache

Intel Core 13. generacji czy AMD Ryzen 7000?

Premiera procesorów Intel Core 13. Generacji za nami. Procesory o wpadającej w ucho nazwie kodowej Raptor Lake pojawiły się już w przedsprzedaży w pierwszych polskich sklepach. Tanio nie jest, ale skłamałbym pisząc, że nowe układy są szalenie drogie. Wysyłki zamówień rozpoczną się 20 października 2022 roku, ale te można składać już teraz.Na początek warto pokrótce przypomnieć sobie, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że najtańszy z zaprezentowanych układów Intel Core i5-13600KF to konstrukcja mająca aż 14 rdzeni i 20 wątków, która z pewnością wydajnością przewyższy mocno wciąż popularny procesor Intel Core i7-11700K. Skrócona specyfikacja poszczególnych propozycji widnieje poniżej.Mając powyższe na uwadze być może co poniektórym będzie odrobinkę łatwo zrozumieć wysokie na pierwszy rzut oka ceny. Te zamieściłem wraz z odnośnikami do sklepu, w którym da się je zamówić.Pamiętajcie proszę, że procesory z dopiskiem "K" mają odblokowany mnożnik, przez co można je podkręcać. Dopisek "F" w nazwie z kolei sygnalizuje brak zintegrowanego układu graficznego. Jeśli go nie potrzebujecie, możecie co nieco zaoszczędzić przy zakupie.Jak oceniacie ceny nowości Intela? Połasicie się na któryś z powyższych procesorów już teraz, czy poczekacie na pierwsze testy?Przypominam, że do sklepów trafiły już także nowe procesory AMD Ryzen 7000 , które w pierwszych testach wypadły fenomenalnie. Recenzenci zwracają jednak uwagę na towarzyszące im niezbyt niskie ceny płyt głównych.Źródło: mat. własny