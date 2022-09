Premiera procesorów Intel Core 13 gen Raptor Lake. Więcej rdzeni w tej samej cenie

Właśnie dziś miał miejsce oficjalny premierowy pokaz najnowszych procesorów Intel Core 13 gen Raptor Lake. To tylko ewolucja Alder Lake, a nie zupełnie nowa architektura, jednak było na co czekać, bo wyższa wydajność nie będzie wiązała się z podwyżkami. W tej materii Intel pozytywnie zaskakuje, w końcu w ostatnim czasie wielu producentów elektroniki zapowiedziało podwyżki, a ich nowe sprzęty były znacznie droższe od starszych odpowiedników.



Intel Core 13 gen to ewolucja Intel Core 12 gen z większą liczbą rdzeni i wyższym taktowaniem

Drugie wcielenie modułowej architektury z "dużymi" mocnymi rdzeniami P-Core i "małymi" o niższej wydajności (ale też mniejszym zapotrzebowaniu na energię czy odprowadzanie ciepła) E-Core różni się przede wszystkim zwiększeniem ich liczby (konkretnie E-Core), podwyższeniem taktowania (bazowego, podwyższonej wydajności) oraz zwiększeniem cache poziomu L2 i L3 (do 24MB i 30MB). Oficjalna obsługa dla pamięci RAM wynosi do 5600 MT/s dla DDR5 i do 3200 MT/s dla DDR4. Zobaczymy też zintegrowane grafiki Intel UHD Graphics 700, obsługę 20 linii PCIe, do 128 GB RAM i bazowe limity mocy 125W, a maksymalne w turbo 253W (i9 oraz i7) oraz 181W (i5). Ponownie mamy proces technologiczny Intel 7.





Foto: Intel



Na szczęście zgodnie z dotychczasową polityką Intela, aby cieszyć się nowościami, nie trzeba kupować kolejnych płyt głównych z chipsetami Z790 (podstawka to znów LGA1700). Będą pasować także modele oparte o układy Z690 czy inne z 12 gen Intel Core Alder Lake (oczywiście tak jak zawsze, niektóre funkcje nie będą dostępne w niższych chipsetach). Mając dobrą płytę główną pod Intel Core 12 gen, możecie przesiąść się na procesory Intel Core 13 gen po aktualizacji BIOS.



Foto: Intel



Wszystko to zobaczymy w sklepach już 20 października (nowe procesory, płyty główne i aktualizacje BIOS dla poprzedniej generacji). Co istotne Intel nie wprowadzi od razu wszystkich modeli, a wyłącznie najwydajniejsze. Będą to 24-rdzeniowy Intel Core i9-13900K, 16-rdzeniowy Intel Core i7-13700K oraz 14-rdzeniowy Intel Core i5-13600K oraz ich odpowiedniki bez zintegrowanej grafiki (z dopiskiem F). Bardzo cieszy, że nowsze odpowiedniki starszych modeli będą miały większą liczbę rdzeni, ale te same premierowe sugerowane ceny (przynajmniej na zachodzie wyrażone w dolarach, w Polsce może być nieco inaczej). Kolejne procesory z rodziny Intel 13 gen Raptor Lake (także mobilne) powinny pojawić się w późniejszym czasie.



Foto: Intel



Znacznie lepsza efektywność energetyczna i wydajność w profesjonalnych zastosowaniach

Niebiescy poczynili niezłe postępy w wydajności energetycznej i wielowątkowej (nie tak spektakularne w jednowątkowej), choć oczywiście na pełne wnioski będzie trzeba poczekać do sklepowej premiery układów i niezależnych testów. Chociażby flagowy Intel Core i9-13900K według wewnętrznych ustaleń Intela, miałby być o 41 proc. mocniejszy dla wielowątkowości i 15 proc. przy jednowątkowości w teście SPECreate2017. Poza tym przy limicie mocy ustalonym na 65W, ma osiągać (również mowa o SPECreate2017) wyniki porównywalne do poprzednika Intel Core i9-12900K przy 241W. Dodatkowo i9 13 gen przewyższa i9 12 gen o 37 proc. dla 241W i o 41 proc. dla 253W.



Foto: Intel



Porównano też nowy flagowy CPU do AMD Ryzena 9 5950X (oraz poprzedniego Intel Core i9-12900K) w zastosowaniach profesjonalnych. Chociażby w Auto desk Revit model creation ma o 69 proc. wyższy wynik, a w Auto CAD Cadalyst Total Index o 47 proc. Ogólnie w ujawnionych testach modelowania 3D, obróbki wideo i grafiki 2D, nowy Intel Core i9 prześciga AMD od 16 proc. do 69 proc. zależnie od zastosowania. Niestety nie ma porównania do najnowszej generacji Ryzenów, ale zarówno AMD jak i Intel mieli swoje premiery w niewielkim rozłożeniu czasu, więc nie było możliwości przygotowania wcześniej przez Intela odpowiednich benchamarków. W takim razie dane w pewnym sensie są niepełne i będzie się to odnosić do wszystkich prezentowanych tutaj informacji związanych z wydajnością.



Foto: Intel



Król gamingu Intel Core i9-13900K wyprzedza Intel Core 12 gen, ale bez nokautu

A co na to gaming? Nie jest aż tak spektakularnie, choć wciąż najwydajniej na rynku. Intel Core i9-13900K miałby w ogólnym rozrachunku wygrywać zarówno z AMD Ryzenem 5950X jak i AMD Ryzenem 5800X3D (tutaj już bez tak wielkiej łatwości z racji zastosowania 3D VCache u AMD, a czasem nawet Ryzen 5800X3D jest lepszy). Oczywiście także ze starszym Intel Core i9-12900K. Względem ubiegłej generacji, mamy w zależności od gry minimalne wzrosty, kilkuprocentowe lub kilkunastoprocentowe.



Foto: Intel



Jeśli zależy wam na każdej klatce animacji, to Intel Core 13 gen nie zawiedzie, ale też niekoniecznie jest sens przesiadać się z Intel Core i9-12900K na Intel Core i9-13900K, jeśli jesteście graczami i głównie w taki sposób używacie waszego komputera. W zastosowaniach profesjonalnych i pracy z bardzo dużą liczbą wątków zyskacie znacznie więcej niż w grach. Takie przynajmniej można wyciągnąć wnioski z oficjalnych danych Intela.



Intel pozytywnie zaskoczył.