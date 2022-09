iRobot Roomba Combo j7+ czyli najbardziej zaawansowany robot odkurzacz-mop 2w1

Producent autonomicznych robotów odkurzających marki iRobot nie zwalnia tempa. Jego najnowszy produkt Roomba Combo j7+ (także w wersji Roomba Combo j7) jest najbardziej zaawansowanym samojezdnym odkurzaczo-mopem 2w1. Ponadto przygotowano aktualizację oprogramowania iRobot OS 5.0.



Flagowy autonomiczny robot odkurzająco-mopujący iRobot Roomba Combo j7+

Unikalną cechą robotycznego odkurzacza mopującego iRobot Roomba Combo j7+ jest obecność cyklu pracy, który odpowiednio łączy odkurzanie i mycie na mokro. Nie trzeba programować urządzenia na dwa osobne zadania. Roomba Combo j7+ może w ramach jednego programu najpierw odkurzyć dywany i wykładziny, a później zająć się twardymi podłogami odkurzając i czyszcząc je na mokro. Jest to możliwe dzięki zespołowi czujników rozpoznających różnego typu powierzchnie i ramionom, które w razie potrzeby podnoszą nakładkę mopującą. Co ważne mop znajduje się wtedy nie kilka milimetrów nad podłogą (co mogłoby powodować wilgotne plamy z kapiącej wody), ale całkowicie na wierchu obudowy Roomby.





iRobot Roomba Combo j7+ i j7 potrafią podnieść nakładkę pomującą wysoko ponad podłogę / Foto: iRobot



Robot wykrywa też obecność nakładki i stopień napełnienia zbiornika na wodę. Dzięki temu może automatycznie odpowiednio aktywować nie tylko samo odkurzanie, ale też mycie podłóg. Nie trzeba każdorazowo zakładać modułu mopującego, więc urządzenie potrzebuje mniej uwagi od swojego właściciela. Poza tym Roomba korzysta też ze stacji ładująco-czyszczącej Clean Base, przez co odchodzi konieczność każdorazowego opróżniania pojemnika na nieczystości. Wystarczy co jakiś czas wyrzucić worek ze stacji, wyczyścić nakładkę mopującą i uzupełnić wodę.



Robot wykrywa też obecność nakładki i stopień napełnienia zbiornika na wodę. Dzięki temu może automatycznie odpowiednio aktywować nie tylko samo odkurzanie, ale też mycie podłóg. Nie trzeba każdorazowo zakładać modułu mopującego, więc urządzenie potrzebuje mniej uwagi od swojego właściciela. Poza tym Roomba korzysta też ze stacji ładująco-czyszczącej Clean Base, przez co odchodzi konieczność każdorazowego opróżniania pojemnika na nieczystości. Wystarczy co jakiś czas wyrzucić worek ze stacji, wyczyścić nakładkę mopującą i uzupełnić wodę.

Stacja dokująca zarówno ładuje robota jak i opróżnia jego pojemnik z wciągniętych nieczystości / Foto: iRobot



Jeśli nie sprzątniecie podłóg przed odkurzaniem i mopowaniem pozostawiając na nich różne przedmioty, to nie trzeba się martwić. Nowy iRobot Roomba Combo j7+ wyposażony w nawigację PrecisionVision rozpoznaje ponad 80 powszechnie występujących przedmiotów (np. zabawki, skarpetki, przewody, a nawet odchody zwierząt domowych, o ile będziemy mieli taki niezbyt przyjemny przypadek w wykonaniu naszych pupili) i w razie potrzeby może je omijać. Sprzęt potrafi też sprzątać w wyznaczonych pomieszczeniach, a także specjalnych strefach, w tym wokół konkretnych przedmiotów (np. kuwet, sanitariatów, zmywarek).



Jeśli nie sprzątniecie podłóg przed odkurzaniem i mopowaniem pozostawiając na nich różne przedmioty, to nie trzeba się martwić. Nowy iRobot Roomba Combo j7+ wyposażony w nawigację PrecisionVision rozpoznaje ponad 80 powszechnie występujących przedmiotów (np. zabawki, skarpetki, przewody, a nawet odchody zwierząt domowych, o ile będziemy mieli taki niezbyt przyjemny przypadek w wykonaniu naszych pupili) i w razie potrzeby może je omijać. Sprzęt potrafi też sprzątać w wyznaczonych pomieszczeniach, a także specjalnych strefach, w tym wokół konkretnych przedmiotów (np. kuwet, sanitariatów, zmywarek).

Zestaw szczotek i nakładka mopująca od spodu urządzenia / Foto: iRobot



Aby aktywować robota, nie trzeba nawet korzystać z aplikacji iRobot Home, sprzęt można też sparować z asystentami głosowym (Asystent Google, Apple Siri i Amazon Alexa). iRobot Roomba Combo j7+ będzie dostępny w cenie 4999 złotych od 4 października 2022 roku, za to model iRobot Roomba Combo j7 (bez stacji Clean Base) za 3999 złotych.



Nowe oprogramowanie iRobot OS 5.0 także dla poprzednich modeli marki

Producent robotów odkurzających i mopoujących Roomba, wciąż rozwija ich firmware wprowadzając iRobot OS 5.0 z nowymi funkcjami i poprawkami dla wielu modeli wyposażonych w WiFi. Oczywiście niektóre możliwości są dostępne w zależności od konkretnego urządzenia. W ramach aktualizacji dostępne jest sprzątanie większej liczby stref na specjalnych komendach, omijanie większej liczby przedmiotów, tak zwane omijane na żądanie (wykluczenie danej strefy naciśnięciem w aplikacji lub komendą głosową już po rozpoczęciu programu) czy więcej skrótów dla obsługi przez Siri.





Firma podkreśla też, że mocno angażuje się w ochronę danych klientów. "Są one zabezpieczone od początku do końca, obejmując wiele warstw ochrony wokół robotów, chmury i aplikacji firmy. iRobot traktuje dane użytkownika z poszanowaniem najwyższych standardów ochrony prywatności i w tym celu uzyskał uznawany na całym świecie certyfikat TRUSTe Certified Privacy Seal. Użytkownicy mogą dokonać zmian w aplikacji w każdym momencie, aby określić, do jakich informacji iRobot ma mieć dostęp. iRobot nie sprzedaje i nie będzie sprzedawał danych użytkownika." Jako pierwsza marka robotów domowych, Roomba otrzymała certyfikat TÜV SÜD Cyber Security Mark dla robota odkurzającego Roomba serii j7 (a wkrótce także dla Combo serii j7).



Aktualizacja systemu iRobot OS 5.0.