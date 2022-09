Słuchawki bezprzewodowe TCL już od 100 zł. Co oferuje seria MoveAudio?

Słuchawki TCL MoveAudio już od 100 zł

Firma TCL rozbudowuje swoje portfolio produktowe oferując na polskim rynku nie tylko telewizory, ale i AGD, urządzenia mobilne oraz sprzęt audio.Wycenione na 99,99 złto podstawowy model dokanałowych słuchawek bezprzewodowych TCL wyposażony w filtr dźwięku ENC. Oferowane pasmo przenoszenia dźwięku wynosi od 20 do 20 000 Hz. Czas pracy deklarowany przez producenta – do 6 godzin na jednym ładowaniu z możliwością wydłużenia aż do 20 godzin dzięki etui ładującemu.Każda słuchawka posiada mikrofon do prowadzenia rozmów. Słuchawki umożliwiają również sterowanie dotykowe, jak i poprzez asystentów głosowych.Nieco wyższą półkę cenową reprezentujebędący ciekawą propozycją dla przeciwników typowych słuchawek dokanałowych, ponieważ nie odcinają zupełnie od dźwięków otoczenia. Producent chwali się niską latencją 120 ms, co powinni docenić miłośnicy gier mobilnych i seriali.Podobnie jak poprzednik, słuchawki umożliwiają sterowanie dotykowe i głosowe, a dzięki połączeniu Bluetooth 5.0 i etui ładującemu z magnetyczną pokrywą słuchawki są w stanie działać do 20 godzin. Są odporne na kurz i wodę (IPX4). Sugerowana cena słuchawek wynosi 129,99 złotych.Kolejny model słuchawek dokanałowychoferuje funkcję ANC (aktywna redukcja szumów) oraz tryb transparentny, który pozwala słyszeć dźwięki otoczenia bez wyjmowania słuchawek z uszu. Bateria powinna wytrzymać do 36 godzin (z użyciem etui ładującego). Słuchawki są wodoodporne. Jeżeli chodzi o audio, producent chwali się ulepszoną dynamiką (101 dB), pasmem przenoszenia 20-20 000 Hz oraz impedancją 32 om.Model S180 łączy się za pomocą Bluetooth 5.0, mają również funkcję True Wireless, dzięki czemu mogą pracować niezależnie. Do wyboru wersja czarna i biała. Można je obecnie kupić w cenie 199 złotych.Dla miłośników lepszego dźwięku i rozmów telefonicznych przygotowano model. Na pokładzie znajdziemy 4 mikrofony, sterowanie głosowe, szybkie łączenie dzięki usłudze Google Fast Pair 2.0, Bluetooth 5.0, a przede wszystkim dynamiczny dźwięk z wyraźnym basem. Bateria powinna wystarczyć na 3 godziny i 30 minut (odtwarzanie muzyki w słuchawkach) / 23 godziny (słuchawki i etui ładujące).