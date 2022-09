Jaki telewizor dla kibica? Hisense oferuje modele rekomendowane przez FIFA

Zbliżające się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze z pewnością przyciągną przed ekrany telewizorów miliony fanów tego sportu. Marka Hisense – oficjalny sponsor FIFA World Cup 2022 – przedstawiła dedykowane mistrzostwom modele telewizorów. Wśród nich znajdują się telewizory wykorzystujące technologię ULED – modele 55U7HQ i 65U7HQ oraz te należące do linii LaserTV – 100L9G oraz 120L9G.Imprezy sportowe potrafią napędzić sprzedaż w branży RTV. To trend zauważalny na przestrzeni lat. Według Hisense, konsumenci wymieniają telewizory na te większe i nowocześniejsze, aby w trakcie meczu nie przegapić żadnego szczegółu. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się telewizory 65-calowe.Osoby szukające nowego TV mogą rozważyć zakup odbiornika z seriiw technologii ULED. Model dostępny jest w dwóch rozmiarach – 55” oraz 65”. Jak podkreśla producent, charakteryzuje się on udoskonaleniem standardowego rozwiązania LED, w którym postawiono nacisk na 4 obszary: Ultra Wide Colour Gamut, Ultra Local Dimming, Ultra 4K Resolution oraz Ultra Smooth Motion Rate.

55U7HQ ULED Smart TV

Laser TV 100L9G i 120L9G

Laser TV L9G

Modele 55U7HQ oraz 65U7HQ zostały wyposażone w matrycę 120Hz, która gwarantuje płynny obraz. Wynika to z faktu, że szybka 120-hercowa matryca odświeża obraz znacznie szybciej niż standardowa transmisja telewizyjna. Tym samym zapobiega zacinaniu się obrazu oraz tzw. „przeskakiwaniu” klatek. Dodatkowo modele te posiadają funkcję odpowiadającą za upłynnianie ruchu. To tryb sportowy, którego algorytm automatycznie porównuje sąsiadujące klatki i dorysowuje pośrednie klatki obrazu, co zwiększa płynność obrazu.Omawiane modele obsługują kompleksowo wszystkie formaty HDR - Dolby Vision HDR, HDR10+, HDR 10, HLG. W modelach U7HQ zastosowano Full Array Local Dimming, czyli pełne strefowe podświetlenie matrycy.Modele 55U7HQ i 65U7HQ zdobyły tytuł oficjalnego TV na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2022.Drugim modelem uznanym za oficjalny telewizor zbliżających się Mistrzostw Świata są Laser TV 100L9G oraz 120L9G należące do kategorii telewizorów laserowych. Model składa się z dwóch elementów: ekranu – dostępnego w rozmiarach 100” oraz 120” – oraz projektora krótkiego rzutu, który poprzez wiązkę lasera wyświetla obraz na ekranie.Wyposażony w technologię TriChroma laser emituje światło w trzech kolorach: czerwonym, niebieskim oraz zielonym. Równocześnie generuje trójkolorowe części obrazu, które zwiększają liczbę wyświetlanych barw oraz ich nasycenie i jasność (do aż 3000 lumenów).Jak podaje producent, Laser TV 100- oraz 120L9G wyposażone zostały w ekran z powierzchnią Ambient Light Rejection, która odbija światło otoczenia, dzięki czemu nawet przy jasnym świetle wyświetlany obraz będzie wyraźny, ostry i jasny. Co więcej ekran nie emituje światła niebieskiego tak, jak telewizory tradycyjne.Źródło: Hisense