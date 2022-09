Huawei Mate 50 Pro już w Polsce. Ma pierwszy taki aparat w historii smartfonów

Niezwykłe smartfony z najwyższej półki.

Stało się. Huawei wprowadza do sprzedaży w Polsce swój najlepszy, nieskładany smartfon. Huawei Mate 50 Pro debiutuje w naszym kraju w dwóch wariantach. Huawei Mate 50 Pro to pierwszy smartfon na świecie z 10-stopniową, zmienną przysłoną. Urządzenie zwraca uwagę wyglądem, a jego wysoką cenę łagodzi w pewnym stopniu dość atrakcyjna oferta przedsprzedażowa.Huawei Mate 50 Pro to smartfon z absolutnie najwyższej półki. Zwraca uwagę pięknym, zakrzywionym ekranem OLED o przekątnej 6,74-cala, rozdzielczości 1212x2612 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 120 Hz, pokrytym ochronnym szkłem Kunlun. Nad wyświetlaczem znajduje się pokaźnych rozmiarów notch. Nie zabrakło głośników stereo Histen, które powinny zapewniać wysoką jakość dźwięku.

Polskie ceny Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 Pro 512 GB wegańska skóra - 6499 złotych

- 6499 złotych Huawei Mate 50 Pro 256 GB srebrny/czarny - 5999 złotych

Źródło: HuaweiO wydajność Huawei Mate 50 Pro dba najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 o taktowaniu aż 3,2 GHz, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. W zależności od wariantu, telefon oferuje użytkownikom 256 lub 512 GB przestrzeni na dane. Sprzęt zasilany baterią o pojemności 4700 mAh da się ładować z maksymalną mocą 66 W. Stosowna ładowarka jest w zestawie. Smartfon da się ładować bezprzewodowo z mocą 50 W.Źródło: HuaweiHuawei Mate 50 Pro zamknięto w ładnej obudowie, spełniającej normę IP68, potwierdzającą szczelność telefonu na głębokości do 2 metrów a w wersji ze skórzanym wykończeniem aż do 6 metrów.Źródło: Instalki.plNa miłośników fotografii mobilnej czeka arcyciekawy zestaw aparatów XMAGE. Główna matryca Sony IMX900 o rozdzielczości 50 Mpix współpracuje z nietypowym obiektywem z OIS o zmiennej przysłonie z zakresu f/1.4 - f/4.0. Zmienność przysłony jest tu 10-stopniowa. Nie zabrakło oczywiście stabilizacji obrazu.Źródło: HuaweiPoza aparatem głównym użytkownik będzie mógł skorzystać z aparatu 64 Mpix z teleobiektywem f/3.5 z OIS oraz aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2) i matrycą 13 Mpix. Z przodu widnieje aparat 13 Mpix (f/2.4), obok którego znalazł się sensor ToF 3D, pełniący funkcję modułu do rozpoznawania twarzy.Huawei Mate 50 Pro ma jeden kolosalny feler: brakuje mu łączności 5G. Nie jest to przejaw złej woli ze strony producenta, a sankcji, jakie na Huawei nałożyły Stany Zjednoczone. Nie ma tu także łączności satelitarnej, oferowanej w modelach przeznaczonych na rynek chiński.Źródło: HuaweiSmartfon działa pod kontrolą oprogramowania EMUI 13, bazującego na Androidzie 13. Oczywiście flagowiec Huawei nie ma usług Google. Zamiast nich na urządzeniu zainstalowano Huawei Mobile Services, czyli autorski ekosystem usług Huawei.Źródło: HuaweiŹródło: Instalki.plOd 28 września do 20 października 2022 roku smartfon Huawei Mate 50 Pro można nabyć w ofercie specjalnej. Nabywcy będą mogli odebrać słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za 1 zł oraz przedłużenie gwarancji o rok.Źródło: HuaweiRegularna sprzedaż Huawei Mate 50 Pro wystartuje 31 października.Na wszystkich nabywców Huawei Mate 50 Pro, również po okresie przedsprzedaży, czeka prezent w postaci pakietu 50 GB na pliki w Chmurze Huawei na okres 3 miesięcy.W sklepie Huawei.pl smartfon Huawei Mate 50 Pro można kupić na 20 rat 0%, otrzymując przy tym podwójne punkty w programie lojalnościowym. Osoby, które opiszą i opublikują w sklepie Huawei.pl swoje odczucia z użytkowania Huawei Mate 50 Pro, otrzymają kupon na zakup wagi Huawei Scale 3 za 1 zł.Źródło: Huawei