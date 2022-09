Huawei wprowadził do Polski smartfony nova 10 z niezwykłym przednim aparatem

Mają kilka asów w rękawie.

Smartfony Huawei nova mają w Azji status flagowców. W Polsce seria nova 9 była postrzegana co najwyżej jako aspirująca do tego miana. Właśnie dziś odbyła się polska premiera nowej generacji urządzeń, na którą składają się Huawei nova 10 i nova 10 Pro. Sprzęt ten zwraca uwagę efektownym designem, ale też pierwszym w branży przednim aparatem o rozdzielczości aż 60 Mpix z... optycznym zoomem. Test droższego ze smartfonów przeczytacie już na łamach serwisu Instalki.pl.Europejska premiera smartfonów Huawei nova 10 i nova 10 Pro miała miejsce w Berlinie, w trakcie targów IFA 2022. Dziś sprzęt ten zadebiutował w Polsce. Oprócz naprawdę efektownego wyglądu konsumenci mogą spodziewać się ładnych, zakrzywionych ekranów OLED z HDR10, wysokiej wydajności oraz ponadprzeciętnych możliwości fotograficznych.

aparat główny - 50 Mpix, matryca RYYB, obiektyw f/1.8, sensor 1/1.56 cala

- 50 Mpix, matryca RYYB, obiektyw f/1.8, sensor 1/1.56 cala aparat z obiektywem ultraszerokokątnym + makro - 8 Mpix, obiektyw f/2.2

- 8 Mpix, obiektyw f/2.2 aparat do detekcji głębi tła



60 Mpix - obiektyw ultraszerokokątny, f/2.4

- obiektyw ultraszerokokątny, f/2.4 8 Mpix - z 2-krotnym zoomem optycznym, f/2.2, nieobecny w nova 10



Polskie ceny Huawei nova 10 i 10 Pro

Huawei nova 10 Pro - 2999 złotych

- 2999 złotych Huawei nova 10 - 2499 złotych

A co z Huawei nova 10 SE?

Huawei nova 10. | Źródło: HuaweiHuawei nova 10 Pro wyposażono w 6,78-calowy panel OLED o rozdzielczości 120x2652 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. W Huawei nova 10 w jego miejsce pojawił się 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli i odświeżaniu obrazu wynoszącym 120 Hz. O wydajność smartfonów dba układ Snapdragon 778G 4G. Niestety, Huawei w dalszym ciągu nie rozwiązał problemu braku modemów 5G w swoich smartfonach. Układowi produkcji Qualcomma towarzyszy 8 GB RAM-u.Smartfony legitymują się 128 GB (nova 10) lub 256 GB (nova 10 Pro) pamięci na dane, obecnością NFC i Bluetooth 5.2. Huawei nova 10 i Huawei nova 10 Pro wykorzystują ten sam zestaw aparatów tylnych. Są nimi:Huawei nova 10 Pro dysponuje duetem aparatów do selfie, na który składają się moduły:Różnice pojawiają się też w kwestii baterii i mocy, z jaką można ją ładować. Huawei nova 10 Pro korzysta z baterii 4500 mAh oraz ładowania aż 100 W, gwarantującego uzupełnienie stanu baterii od 0 do 100 procent w 20 minut. Huawei nova 10 to bateria 4000 mAh oraz nieco wolniejsze ładowanie 66 W. Nadal znacznie szybsze od tego, co oferują Apple i Samsung.Smartfony działają pod kontrolą EMUI 12 i nie mają usług Google (GMS). Zamiast nich użytkownik korzysta z Huawei Mobile Services (HMS), czyli autorskiego ekosystemu Huawei.Źródło: HuaweiSprzedaż regularna urządzeń ruszy 10 października 2022 roku. Od 28 września do 9 października 2022 roku trwała będzie oferta specjalna, w ramach której pierwsi nabywcy smartfonów będą mogli odebrać słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za 1 zł.Huawei nova 10 Pro. | Źródło: HuaweiPonadto, osoby, które opiszą i opublikują w sklepie Huawei.pl swoje odczucia z użytkowania smartfonów Huawei z serii nova 10, otrzymają kupon na zakup wagi Huawei Scale 3 za 1 zł.Cierpliwości. Szczegóły na jego temat zostaną podane w drugiej połowie października bieżącego roku.Źródło: Huawei