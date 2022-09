Vivo pokazało trzy nowe smartfony. Oto ich ceny w Polsce

Sprzęt dla niewymagających.

Wczoraj odbyła się europejska premiera trzech nowych smartfonów Vivo. Zaprezentowana na niej modele Vivo Y35, Y22s i Y16, a przy okazji podano polskie ceny tych urządzeń. Producent zachwala w nich ponadprzeciętne możliwości aparatów i pojemną baterię. Vivo twierdzi, ze są to propozycje do osób w każdym wieku, przy czym oczywiście Y35 kierowany jest do osób odrobinę bardziej wymagających. Wszystkie poniższe telefony trafiły już do sprzedaży.Vivo Y35 to najdroższy z prezentowanej trójki, ale też najlepiej wyposażony. Smartfon wyposażono w 6,58-calowy ekran o rozdzielczości 1080x2408 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. O jego wydajność dba układ Qualcomm Snapdragon 680 z modemem 4G - tak, smartfon nie pozwala się łączyć z sieciami 5G - oraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownik na dane otrzymuje 256 GB pamięci z opcją zwiększenia jej przy pomocy karty SIM.

Vivo Y22S

Vivo Y16

Vivo Y35. | Źródło: VivoObudowa ma 8,28 grubości i ma certyfikat IP54, poświadczający podwyższoną odporność na szkodliwe działanie wody. W jej wnętrzu zamknięto baterię o pojemności 5000 mAh, którą można ładować z mocą 18 W przy wykorzystaniu dołączanej do zestawu ładowarki.Vivo Y35. | Źródło: VivoW kwestii aparatów mamy tu do czynienia z trio aparatów tylnych. Główny o rozdzielczości 50 Mpix współpracuje z obiektywem f/1.8, a towarzyszą mu moduły 2 Mpix z obiektywami f/2.4 do zdjęć makro oraz pomiaru głębi tła. Z przodu widnieje kamerka 16 Mpix z obiektywem f/2.0.Vivo Y35. | Źródło: VivoOd strony łączności jest tu NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, a miły dodatek stanowi złącze audio jack 3.5 mm. Nie zabrakło czytnika linii papilarnych z boku obudowy. Smartfon działa pod kontrolą systemu Funtouch OS 12, bazującego na Androidzie 12.Cena Vivo Y35 to 1399 złotych.Odrobinę tańszy Vivo Y22S różni się przede wszystkim ekranem oraz ilością pamięci. Smartfon oferuje 6,55-calowy ekran LCD o rozdzielczości zaledwie 720x1612 pikseli, z odświeżaniem 60 Hz. Mocy obliczeniowej dostarcza mu układ Qualcomm Snapdragon 680 oraz 6 GB RAM-u. Użytkownicy na pliki dostają 128 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozbudowy przy pomocy karty micro SD.Vivo Y22S. | Źródło: VivoJeśli chodzi o aparaty, z tyłu zastosowano identyczny zestaw, jak w przypadku Vivo Y35 - 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) + 2 Mpix (f/2.4). Z przodu kamerkę o wyższej rozdzielczości zastąpił sensor 8 Mpix z obiektywem f/2.0.Vivo Y22S. | Źródło: VivoIdentycznie wygląda zaplecze komunikacyjne oraz bateria 5000 mAh z ładowaniem 18 W. Smartfon ma wymiary 164,3 x 76,1 x 8,38 mm i masę na poziomie 192 gramów.Vivo Y22S. | Źródło: VivoCena Vivo Y22S to 1199 złotych.Najtańszą z propozycji Vivo stanowi smartfon Vivo Y16. Urządzenie to oferuje ekran LCD o przekątnej 6,51 cala i rozdzielczości 720x1600 pikseli. Nie ma tu procesora produkcji Qualcomma - jego miejsce zajął MediaTek P35, wspierany przez 4 GB RAM-u. Na dane użytkownika oddano 128 GB przestrzeni.Vivo Y16. | Źródło: VivoNa tylny aparat składają się tylko dwie kamerki w układzie 13 Mpix (f/2.2) + 2 Mpix (f/2.4). Aparat do selfie ma sensor 5 Mpix i obiektyw f/2.2.Vivo Y16. | Źródło: Vivosmartfon ten jako jedyny z trójkimodułu NFC umożliwiającego płatności zbliżeniowe. Szkoda.Bateria o pojemności 5000 mAh powinna pozwolić na długi czas pracy na baterii. Co ciekawe, producent w najtańszym modelu zastosował technologię ładowania zwrotnego, dzięki czemu Vivo Y16 może pełnić rolę powerbanka.Cena Vivo Y16 to 899 złotych.Źródło: Vivo