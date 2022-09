Chciał zniszczyć Apple Watch Ultra młotkiem. Zobacz co się stało

Faktycznie jest wytrzymały.



Jeden z youtuberów postanowił wystawić na próbę wytrzymałość najnowszego, inteligentnego zegarka Apple - modelu Ultra. Sam smartwatch został przetestowany na kilka sposobów, ale największe wrażenie może zrobić próba zniszczenia zegarka młotkiem.



Czy nowy produkt od Apple wyszedł z tego wszystkiego obronną ręką? Zobaczcie sami.



Apple Watch Ultra jest naprawdę solidny



Na początek Apple Watch Ultra został upuszczony z około 1,5 metra. Okazało się, że zegarkowi praktycznie nic się nie stało - i to po lądowaniu zaliczonym na twardym betonie. Cała konstrukcja producenta z Cupertino wyszła z tego wszystkiego bez szwanku.



Jeden z youtuberów postanowił wystawić na próbę wytrzymałość najnowszego,. Sam smartwatch został przetestowany na kilka sposobów, ale największe wrażenie może zrobić próba zniszczenia zegarka młotkiem.Czy nowy produkt od Apple wyszedł z tego wszystkiego obronną ręką? Zobaczcie sami.Na początek Apple Watch Ultra został upuszczony z około 1,5 metra. Okazało się, że zegarkowi praktycznie nic się nie stało - i to po lądowaniu zaliczonym na twardym betonie. Cała konstrukcja producenta z Cupertino wyszła z tego wszystkiego bez szwanku.

Następnie, Apple Watch Ultra został “zmieszany” w pojemniku z gwoździami. Ten test zapewne miał na celu sprawdzenie, jak dokładnie poradzi sobie ekran smartwatcha w zakresie pojawienia się ewentualnych rys oraz uszkodzeń. Po raz kolejny Apple Watch poradził sobie naprawdę nieźle. I to bez większych, widocznych śladów.









Najlepszy test miał jednak miejsce na koniec. TechRax postanowił sprawdzić, jak zachowa się zegarek od Apple, kiedy zostanie on wręcz zaatakowany przy pomocy klasycznego młotka. Spodziewaliście się, że szybciej od samego zegarka podda się płyta, na której został on umieszczony? Tak, muszę przyznać, że mnie to też nieco zaskoczyło.





Choć sam wyświetlacz Apple Watcha Ultra na początku nie uległ uszkodzeniu, tak po wielu uderzeniach faktycznie sam zegarek przestał się włączać. Jest bardziej niż prawdopodobne, że stało się to za sprawą uszkodzenia komponentów zegarka znajdujących się bezpośrednio pod obudową urządzenia. Po kilku razach smartwatch się poddał i faktycznie rozsypał się na kawałki.



Trzeba jednak przyznać, że uszkodzenie modelu Ultra wymagało naprawdę sporo wysiłku i podczas uprawiania sportów ekstremalnych uszkodzenie sprzętu w podobny sposób, jak przy pomocy młotka jest raczej mało prawdopodobne.



Mało prawdopodobne jest również, że ktoś będzie chciał zapłacić cenę detaliczną za ten sprzęt w Polsce.



Źródło: YouTube / fot. zrzut ekranu z YT