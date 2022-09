Nowa PlayStation 5 w sprzedaży. Na to zwróć uwagę przy zakupie

Garść ważnych zmian.

PlayStation 5 CFI-1202

Jaką wersję PlayStation 5 kupić?

Żadną tajemnicą nie jest to, że wraz z upływem czasu ulepsza się każdą generacją konsol. Nowe urządzenia otrzymują kolejne rewizje, w których wprowadza się zmiany wpływające na obniżenie temperatury pracy, zmniejszenie hałasu, poboru mocy, czy nawet delikatną poprawę wydajności. W sierpniu 2021 roku PlayStation 5 doczekało się wersji o numerze CFI-1102A , która z czasem zastąpiła w sklepach pierwszy wariant. Teraz w sprzedaży pojawiły się konsole PS5, wprowadzające jeszcze więcej pożądanych usprawnień.PlayStation 5 CFI-1202 to najnowsza wersja konsoli Sony, przynosząca garść poprawek na tyle dużych, że warto wypatrywać jej w sklepach. Sony udało się zmniejszyć pobór mocy, obniżyć temperatury pracy (przy zastosowaniu mniejszego radiatora) oraz ograniczyć grubość obudowy konsoli. Wszystko to głównie za sprawą nowego SOC AMD Oberon Plus wykorzystującego proces technologiczny 6 nm (TSMC N6). Pozwolił on zwiększyć zagęszczenie tranzystorów aż o 18,8 procent, co świetnie obrazuje to oto porównanie, zestawiające stary i nowy układ z PlayStation 5:Powierzchnia czipu spadła z ok. 300 mm2 do zaledwie 260 mm2, czyli o ok. 15 procent. Z jednego wafla będzie dało się wytworzyć nawet o 20 procent więcej czipów za te same pieniądze. Niestety, Sony zdążyło już podnieść ceny PlayStation 5, zasłaniając się inflacją i "innymi kosztami".waży zaledwie. Pierwsza ważyła aż 1,58 kilograma!Jeżeli chcesz posłuchać o najnowszym wydaniu PS5 w detalu, zerknij na poniższe nagranie, przygotowane przez YouTubera Austina Evansa.Nowa PlayStation 5 CFI-1202 to tylko jeden z wielu dowodów na to, że chcąc cieszyć się konsolą możliwie jak najlepiej dopracowaną, warto odrobinkę wstrzymać się z zakupem i nie stawiać na produkt z dnia premiery.Jeśli chcesz kupić PlayStation 5, szukaj informacji o rewizji konsoli na pudełku. Jeżeli masz zamiar kupić ją przez internet, upewnij się, że sprzedawca wyśle Ci właśnie model CFI 1202. Obecnie zakup innego po prostu nie ma sensu.Źródło: YouTube