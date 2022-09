Intel Core i9-13900K królem wydajności jednowątkowej

Premiera coraz bliżej.

Oj, sporo dzieje się w ostatnim czasie w świecie procesorów. Ledwie jakiś czas temu zaprezentowano nowe układy AMD Ryzen 7000 , a już dziś pisaliśmy o imponującym wyniku, jaki po podkręceniu flagowej jednostki AMD Ryzen 9 7950X osiągnął jeden ze sponsorowanych przez AMD overclockerów. To nie koniec wiadomości na dziś z tego segmentu rynku. W sieci ukazał się mały przedsmak możliwości procesora Intel Core i9-13900K, prawdopodobnie najlepszego z przedstawicieli niezapowiedzianej jeszcze serii Intel Raptor Lake . Okazuje się, że układ ten może być nowym królem wydajności jednowątkowej.W sieci pojawił się wynik, jaki niezaprezentowany jeszcze procesor Intel Core i9-13900K osiągnął w popularnym benchmarku PassMark PerformanceTest . 24-rdzeniowiec w teście wydajności jednowątkowej uzyskał rezultat na poziomie aż 4833 punktów. Wyprzedził tym samym poprzedniego lidera zestawienia, Intel Core i9-12900KS o całe 421 punktów.

Zmiany w Intel Raptor Lake

Wydajność jednowątkowa Intel Core i9-13900K w benchmarku PassMark. | Źródło: cpubenchmarkIntel Core i9-13900K może legitymować się tak wspaniałą wydajnością jednowątkową za sprawą 8 rdzeni performance i 16 rdzeni efficiency, których taktowanie może sięgnąć 5,8 GHz za sprawą technologii Intel Thermal Velocity Boost (TVB). Technika, która zadebiutowała kilka lat temu pozwala uzyskiwać naprawdę zdumiewające rezultaty, o ile tylko wspierające ją procesory są chłodzone odpowiednio wydajnym systemem odprowadzania ciepła.Intel Core i9-13900K osiąga taktowanie 5,8 GHz na maksymalnie dwóch rdzeniach performance, pobierając przy tym ok. 240 W mocy.Według informacji przekazywanych przez ECSM oraz OneRaichu, procesory z rodziny Intel Raptor Lake wykorzystują nowy projekt magistrali pierścieniowej, większą ilość pamięci cache L2 i L3 oraz usprawnienia w zakresie opóźnień i przepustowości. Tylko one przekładają się na 13-procentowy wzrost wydajności jednowątkowej i nawet 42-procentowy wzrost wydajności wielowątkowej w benchmarku Cinebench R23.Porównanie wydajności jednowątkowej Intel Core i9-13900K w benchmarkach Cinebench R15, R20 i R23 z Intel Core i9-12900K. | Źródło: ECSMProcesory z rodziny Intel Raptor Lake zadebiutują w październiku tego roku. Nowe procesory AMD Ryzen 7000 do sprzedaży w sklepach trafią już jutro.Źródło: cpubenchmark.net