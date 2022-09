AMD Ryzen 9 7950X z rekordem podkręcania. 6,5 GHz na 16 rdzeniach!

Ależ rezultat.

AMD Ryzen 9 7950X z rekordami w Cinebench

Szybko poszło. Nowe procesory AMD Ryzen 7000 są już w rękach wybranych przez AMD pierwszych użytkowników i jak widać wypadają całkiem nieźle w ekstremalnym podkręcaniu. Sponsorowany przez AMD overclocker Bill Alverson, zwany także jako Bill Sampson, pobił dwa rekordy w programach Cinebench R23 i Cinebench R20. Dokonał tego przy pomocy 16-rdzeniowego procesora, którego to podkręcił na każdym rdzeniu do zawrotnych 6,5 GHz.Komputer z chłodzonym azotem (LN2) procesorem AMD Ryzen 9 7950X podkręcony przez Billa Alversona osiągnął wynikw wielowątkowym teście benchmarka Cinebench R23. Pomogło to wyprzedzić drugi w zestawieniu procesorpodkręcony przy pomocy LN2 do taktowania 7 GHz aż o ok. 8000 punktów. To rezultat o ok. 11000 lepszy od nieoficjalnego wyniku, jaki AMD Ryzen 9 7950X uzyskał w przedpremierowym teście oraz o blisko 20000 punktów wyższy od osiąganego przezPodkręcony AMD Ryzen 9 7950X wyprzedził 32-rdzeniowego Threadrippera 3970X oraz 28-rdzeniowego. Aby utrzymać go w ryzach potrzebna była temperatura aż -158 stopni Celsjusza.W Cinebench R20 wynik wyniósł 18605 punktów i był najwyższy spośród wszystkich 16-rdzeniowych procesorów. AMD Ryzen 9 5950X podkręcony do 6 GHz osiągnął 15664 punkty, a Intel Core i9-1200K podkręcony do 6,873 GHz, 15625 punktów.Do OC wykorzystano płytę główną ASUS ROG Crosshair X670E Gene, dwie kości RAM DDR5 o pojemności 16 GB każda i taktowaniu 3600 MHz. Kartą graficzną był zintegrowany AMD Raphael pracujący z częstotliwością 600 MHz. Co ciekawe, do bicia rekordu Cinebench R20 płytę główną zmieniono na AsRock X670E Taichi.Wynik udało się uzyskać przy mnożniku x64.50 i domyślnym taktowaniu szyny (bus) 100 MHz. Napięcie podniesiono do 1,40 V, przez co szczytowy pobór mocy sięgnął 271 W. Fabrycznie procesor legitymuje się TDP na poziomie 170 W.Wyniki podkręconego AMD Ryzen 9 7950X dają muw benchmarku Cinebench R23 orazw Cinebench R20 w kategorii otwartej.Źródło: hwbot.org