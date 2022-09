Chińczycy pracują nad nowym Xiaomi Box 4K 2nd Gen, Mi Box S doczeka się następcy

W niedawno opublikowanym zestawieniu przystawek smart TV trochę narzekałem na Xiaomi Mi Box S. Dla jasności dodam, że nie raz nazywany jest też jako Xiaomi Mi Box S 4K, ale model o oznaczeniu Xiaomi Mi Box 4K, który jest na tytułowej fotografii otwierającej artykuł, to jednak zupełnie inny sprzęt. Mimo że Xiaomi Mi Box S jest najnowszym dostępnym globalnie smart TV boxem od Xiaomi (mamy jeszcze dość świeżą edycję 8K, ale dostępną tylko w Azji bez wersji na zachodnie rynki), otrzymał już niejako następcę w formie dongla Xiaomi TV Stick 4K. Nie jest co prawda małą skrzynką, tylko "przerośniętym pendrivem HDMI" wpinanym bezpośrednio do telewizora, jednak z racji nowszego systemu i mocniejszych podzespołów, szerszej kompatybilności z różnymi standardami audio i wideo oraz po prostu braku nowych globalnych boxów, można było sądzić, że Xiaomi odstawia na boczny tor tego typu przystawki smart TV i będzie rozwijało sticki. Nic bardziej mylnego. W niedawno opublikowanymtrochę narzekałem na Xiaomi Mi Box S. Dla jasności dodam, że nie raz nazywany jest też jako Xiaomi Mi Box S 4K, ale model o oznaczeniu Xiaomi Mi Box 4K, który jest na tytułowej fotografii otwierającej artykuł, to jednak zupełnie inny sprzęt. Mimo że Xiaomi Mi Box S jest najnowszym dostępnym globalnie smart TV boxem od Xiaomi (mamy jeszcze dość świeżą edycję 8K, ale dostępną tylko w Azji bez wersji na zachodnie rynki), otrzymał już niejako następcę w formie dongla Xiaomi TV Stick 4K. Nie jest co prawda małą skrzynką, tylko "przerośniętym pendrivem HDMI" wpinanym bezpośrednio do telewizora, jednak z racji nowszego systemu i mocniejszych podzespołów, szerszej kompatybilności z różnymi standardami audio i wideo oraz po prostu braku nowych globalnych boxów, można było sądzić, że Xiaomi odstawia na boczny tor tego typu przystawki smart TV i będzie rozwijało sticki. Nic bardziej mylnego.



Dokumenty FCC potwierdzają prace nad nowym Xiaomi TV Boxem i wyjawiają część specyfikacji

Potwierdzeniem prac Xiaomi nad nowym smart TV boxem, są dane certyfikacyjne z FCC. Według wypatrzonych tam dokumentów, firma przygotowuje urządzenie Xiaomi Box 4K (2nd Gen) o nazwie kodowej MDZ-28-AA. W pewnym sensie można go nazwać Xiaomi Box 4K 3nd Gen, w końcu na początku dostaliśmy Xiaomi Mi Box 4K, a później następcę ze zmienioną nazwą na Xiaomi Mi Box S. Oba sprzęty obecnie odbiegają płynnością pracy, wersją systemu czy zgodnością standardów audio i wideo od typowych nowszych przystawek smart TV, więc nie dziwi przygotowywanie kolejnej edycji nieco zapomnianych już przez Xiaomi boxów na globalny rynek.





Dolna część obudowy sugeruje design bardzo zbliżony do Xiaomi Mi Box S czy Xiaomi Mi Box 4K / Foto: FCC



Niestety nie wiemy nic na temat większości specyfikacji technicznej. Informacje są naprawdę szczątkowe. To co możemy przeczytać w dokumentach FCC lub dodatkowo wydedukować, to obsługa 4K i HDR, obecność Bluetooth (z BR+EDR i LE, prawdopodobnie w wersji 5.2), dwuzakresowe WiFi 2,4 GHz i 5 GHz (czyli WiFi 5 ac lub WiFi 6 ax). W zestawie poza przystawką znajdziemy pilota z obsługą asystenta głosowego wraz z dwoma bateriami (paluszki AAA), przewód HDMI i zasilacz 11 W (5,2 V, 2,1 A).



Nowy Xiaomi Box 4K (2nd Gen) może być już na ostatniej prostej przed oficjalną zapowiedzią

Dalsze kwestie są już czystymi spekulacjami, ale można zakładać, że Xiaomi Box 4K (2nd Gen) będzie wspierać Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, raczej nie dostanie mniej niż 2GB RAM czy poniżej 8GB pamięci na aplikacje i dane, a jego systemem powinien być Android TV 11 lub nowszy (raczej nie Google TV, choć to też nie jest całkiem wykluczone). Przynajmniej takie wnioski nasuwają się same po analizie możliwości dotychczasowych smart TV boxów i dongli od Xiaomi. Dolna część obudowy wygląda w zasadzie bardzo podobnie do poprzedników, więc wizualnie całość zapewne będzie niemalże identyczna.



Kilka szczegółów specyfikacji Xiaomi Box 4K (2nd Gen) z dokumentów FCC / Foto: FCC



Koncern jak na razie nic oficjalnie nie ujawnił ani nie skomentował sprawy. W takim razie spodziewany czas premiery czy cena są zupełnie niewiadome. Jednak raczej nie będzie to bardzo odległy termin, a bardziej dzień jeszcze w 2022 roku (lub początek 2023 roku). Inaczej prawdopodobnie nie zabierano by się tak wcześnie za certyfikację. Rozwój przystawek smart TV zapowiada się interesująco. Ciekawe, czy po premierze Xiaomi Box 4K (2nd Gen) dojdzie do przetasowania w kwestii najbardziej opłacalnych produktów.



Koncern jak na razie nic oficjalnie nie ujawnił ani nie skomentował sprawy. W takim razie spodziewany czas premiery czy cena są zupełnie niewiadome. Jednak raczej nie będzie to bardzo odległy termin, a bardziej dzień jeszcze w 2022 roku (lub początek 2023 roku). Inaczej prawdopodobnie nie zabierano by się tak wcześnie za certyfikację. Rozwój przystawek smart TV zapowiada się interesująco. Ciekawe, czy po premierze Xiaomi Box 4K (2nd Gen) dojdzie do przetasowania w kwestii najbardziej opłacalnych produktów.

Źródło: FCC / własne / Foto tytułowe: Panos Sakalakis @ Unsplash

