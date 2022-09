Orange Pi 800 odpowiedzią na niedobory Raspberry Pi 400, minikomputer już w sprzedaży

Na początku czerwca pisaliśmy o zapowiedzi Orange Pi 800. Jego chiński producent widać zamierzał stać się konkurencją także dla maliny w wersji 400. Podobnie jak Raspberry Pi 400, również Orange Pi 800 jest wariacją mikrokomputera SBC (z racji finalnej formy nie jest już SBC, ale bazuje na takich wcześniejszych projektach) na procesorze ARM, który został obudowany w klawiaturę. Może przypominać wyglądem np. Amigę albo Comodore 64 czy ZX Spectrum. I w końcu pojawił się w sklepach. A przynajmniej tych azjatyckich. Na początku czerwca pisaliśmy o. Jego chiński producent widać zamierzał stać się konkurencją także dla maliny w wersji 400. Podobnie jak Raspberry Pi 400, również Orange Pi 800 jest wariacją mikrokomputera SBC (z racji finalnej formy nie jest już SBC, ale bazuje na takich wcześniejszych projektach) na procesorze ARM, który został obudowany w klawiaturę. Może przypominać wyglądem np. Amigę albo Comodore 64 czy ZX Spectrum. I w końcu pojawił się w sklepach. A przynajmniej tych azjatyckich.



Komputer ARM w klawiaturze zgodny z Chromium OS, Androidem i kilkoma popularnymi Linuxami

Niewielki komputer Orange Pi 800 pracuje pod kontrolą sześciordzeniowego procesora Rockchip w architekturze ARM, który nie jest już pierwszej świeżości. To jednocześnie wada i zaleta. Lepsze możliwości mają nowsze konstrukcje, ale dobrze ugruntowany na rynku SoC powinien mieć szerszą kompatybilność. Dokładnie model Rockchip RK3399 (dwa rdzenie Cortex-A72 1,8 GHz i cztery rdzenie Cortex-A53 1,4 GHz) z grafiką Mali-T860 i wsparciem 4GB RAM LPDDR4. Do tego mamy dysk typu eMMC o pojemności 64GB, port HDMI (do 4K przy 60 Hz), starego typu gniazdo wideo VGA, dwa porty USB 3.0, jedno USB 2.0, slot na karty microSD, gigabitowy LAN, gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe, USB-C w roli portu zasilania, WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0 LE, 26-pinowy interfejs GPIO czy wbudowany głośnik.





Obłożenie portów w Orange Pi 800 / Foto: Orange Pi



Oczywiście wszystko wbudowane jest w klawiaturę z 78 przyciskami. Firma odpowiedzialna za Orange Pi 800 zapewnia, że komputer chłodzi się pasywnie na całej przestrzeni pod klawiaturą, co zapewnia odpowiednie temperatury i ciszę. Sprzęt ma wymiary 286 x 122 x 22 mm, waży 385 gramów i potrzebuje zasilacza USB-C o parametrach 5V i 4A. W podstawowym zestawie nie jest dokładany adapter sieciowy. Omawiany komputer jest według producenta zgodny z systemami Orange Pi OS (bazujący na Arch Linux), Chromium OS (otwartoźródłowa wersja Google Chrome OS), Android 12.1, Linux Manjaro, Linux Ubuntu 22.04 i Linux Debian 11.



Nie tylko komputery Raspberry Pi są obecnie drogie, także nowy Orange Pi nie należy do najtańszych

Komputer Orange Pi 800 można już zamawiać wysyłkowo w azjatyckich sklepach. Jego cena nie jest niska, ale z drugiej strony mowa o sytuacji, w której mikrokomputery Raspberry Pi (w tym jego odpowiednik Rapsberry Pi 400) są ciężko dostępne i wycenione o wiele wyżej niż normalnie. W takim kontekście, można przymknąć oko na należność za Orange Pi 800. Bywa, że znajdziemy znacznie tańsze oferty z Rapsberry Pi 400, ale ich dostępność jest mocno ograniczona i czasem mają nawet inny układ klawiatury niż PL/USA.



Orange Pi 800 bardzo mocno przypomina wyglądem i możliwościami Rapsberry Pi 400 / Foto: Orange Pi



Orange Pi 800 można kupić chociażby na AliEpxress pod tym linkiem w cenie 603,18 złotych. Niestety wysyłka nie jest darmowa ani nawet tania i to dodatkowe 83,37 złote. Ewentualnie za 658,01 złotych można nabyć w tym miejscu egzemplarz od razu z dołożonym odpowiednim zasilaczem. Koszt przesyłki jest taki sam. Miejmy nadzieję, że za jakiś czas zarówno Raspberry Pi jak i Orange Pi powrócą do typowych cen.



Komputer w klawiaturze jak za czasów Amigi.