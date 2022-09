Logitech G Pro Racing Whell pierwszą simracingową kierownicą premium marki do PC i konsol

Jeśli interesujecie się grami wyścigowymi różnego typu, ale raczej zahaczającymi o realizm, to prawdopodobnie zastanawialiście się nad kupnem kierownicy lub nawet takową macie. Nawet tania jest lepsza niż żadna, ale dopiero dobrze zrealizowany Force Feedback, dostatecznie duży zakres obrotu czy obecność odpowiednio ustawionych pedałów wraz ze sprzęgłem (a najlepiej jeszcze skrzynia w układzie H i hamulec ręczny na drążku) dają dobre wrażenia realizmu i wyczucie zachowywania się pojazdu. Oczywiście też poprawiają możliwe do osiągnięcia wyniki. Do tej pory Logitech celował w półkę, którą niedzielni gracze uznali by za wysoką, ale maniacy realistycznych samochodówek za niewiele więcej niż minimalny próg wejścia. Wraz z Logitech Pro Racing Wheel i Logitech Pro Racing Pedals ma się to zmienić. Ponadto firma zaprezentowała kolejne gamingowe słuchawki bezprzewodowe z opcją podłączenia również po zwykłym kablu z końcówką minijack 3,5 mm.



Profesjonalna kierownica Logitech G Pro Racing Whell i pedały Logitech G Racing Pedals

W końcu firma zachciała wejść w łaski profesjonalnych zawodników sim-racingu czy jego dużo bardziej oddanych amatorów, dla których dotychczasowe całkiem niezłe kierownice, pozostawiały wrażenie niedosytu. Jak powiedział Richard Neville, szef działu symulacji i kontrolerów w Logitech Gaming - "Fani naszych kierownic i pedałów wyścigowych mogą oczekiwać poważnej modernizacji w zakresie realizmu, wydajności i kontroli, a także konstrukcji i trwałości. Przeanalizowaliśmy wszystko - od tego, ile zmian biegów, obrotów i uderzeń przyjmuje kierownica, po to, które materiały i komponenty wytrzymają nawet najbardziej wyczerpujące warunki wyścigowe."





Z tyłu można zobaczyć nowe złącza okablowania / Foto: Logitech



Nowa kierownica ma intuicyjnie rozmieszczone przyciski i pokrętła (w dużej mierze w zasięgu kciuków), wytrzymałe magnetyczne dźwignie zmiany biegów, podwójne sprzęgło (łopatki mogą też pełnić rolę hamulca ręcznego czy dwóch dodatkowych osi), wyświetlacz ustawień (i możliwość zmiany wprost z kierownicy), a wszystko podłączamy za pomocą zaprojektowanych na nowo szybkozłączek i systemu mocowania do blatu, fotela czy stelażu. Silnik Direct Drive w Pro Racing Wheel jest w stanie osiągnąć siłę 11 niutonometrów i bardzo niskie opóźnienia reakcji. Dużym atutem jest też zastosowanie Trueforce, które można określić autorską mocno rozszerzoną wersją Force Feedbacku. Dzięki niemu odczujemy nie tylko przyczepność kół, ale też dużo więcej kwestii związanych z warunkami drogowymi, a nawet wibracje silnika.



Całość wygląda naprawdę solidnie / Foto: Logitech



Pedały gazu, hamulca i sprzęgła Logitech G Racing Pedals są podatne na indywidualne ustawienia i zapewniają realistyczne wrażenia z ogniwem obciążającym. Każdy pedał można przesuwać w poziomie według potrzeb oraz wymieniać w nich sprężyny lub elastometry, aby regulować siłę nacisku. Ponadto pracują na zasadzie wykrywania nacisku bezdotykowymi czujnikami hallotronowymi, co zapewnia większą trwałość. Kierownica będzie oferowana w dwóch wersjach do PC i Xbox (Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One) oraz PC i PlayStation (PlayStation 5 i PlayStation 4). Nic nie powiedziano o skrzyni biegów w układzie H, więc prawdopodobnie będzie pasował moduł z poprzedniego modelu, ale to już tylko moje przypuszczenie. Sprzęty powinny być dostępne już w tym miesiącu w sugerowanej cenie 1099 euro za kierownicę i 389 euro za pedały. To w prostym przeliczeniu około 5220 złotych i 1850 złotych. Jak widać cena jest też z pierwszej ligi, a nie "ledwo" powyżej tysiąca złotych za kierownicę z pedałami, jak w przypadku ostatniego standardowego modelu.



Bezprzewodowo-przewodowe słuchawki Logitech G Astro A30 z szeroką kompatybilnością

To jeszcze nie wszystko, bo Logitech ze swoją gamingową serią G zaprezentował też nowy zestaw słuchawkowy dla graczy. Logitech Astro A30 Wireless Gaming Headset ma 40 mm przetworniki audio, odłączany mikrofon i bezprzewodową pracę z wieloma urządzeniami (PC, PlayStation 4 i 5, Xbox Series i One, Nintendo Switch, Android, iOS i inne) dzięki zastosowaniu nadajnika USB Lightspeed 2,4 GHz i Bluetooth do wyboru. Dodatkowo jest też zwykły audio minijack 3,5 mm. Dzięki temu można na szybko przełączać się pomiędzy nawet trzema urządzeniami (dwa bezprzewodowo i jedno na kablu).



Dodatkowa personalizacja możliwa jest dzięki katalogowi wzorów na nauszniki / Foto: Logitech



Ponadto dzięki nowej aplikacji mobilnej Logitech G, użytkownicy mogą zoptymalizować profile dźwiękowe gier i głosu, aby uzyskać dostosowane do potrzeb wrażenia z gry. Producent zaopatrzył Astro A30 Wireless Gaming Headset w obrotowe wyściełane miękką pianką pamięciową nauszniki o wyważonej sile nacisku. Co ciekawe mamy do dyspozycji zarówno odłączany mikrofon na wysięgniku, jak i wbudowany, który będzie lepiej pasował np. do użytkowania na zewnątrz ze smartfonem. Czas pracy na jednym ładowaniu może wynieść ponad 27 godzin.



Do wyboru jest jasna i ciemna wersja kolorystyczna / Foto: Logitech



Słuchawki będą oferowane w kolorach navy (bardzo ciemny granatowy i czerwień w środku nauszników) i white (biały z dodatkiem fioletu we wnętrzu nauszników). Dodatkowo można wybrać z dostępnej kolekcji wzory znaczników na nauszniki, aby jeszcze mocniej dostosować wygląd. Słuchawki Logitech G Astro A30 Wireless Gaming Headset znajdziemy w sklepach od października w cenie 249 euro, co w prostym przeliczeniu daje mniej więcej 1185 złotych.



Źródło i foto: Logitech / własne

