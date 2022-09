Tani Google Chromecast 4.0 w wersji HD już w sprzedaży, to będzie hit przystawek smart TV

Entuzjaści przystawek smart TV na Androidzie i Google TV, którzy nie potrzebują 4K czy HDR (mający starsze TV lub bardzo niskie modele o rozdzielczości poniżej 4K), nie mają tak dobrego wyboru. Oczywiście są na rynku modele HD, ale zwykle albo przesadnie drogie jak Apple TV HD, albo ich działanie pozostawia nieco do życzenia. W zasadzie można postawić na Amazon Fire TV Stick (3 gen) w niezłej cenie, jednak osoby preferujące Android TV czy Google TV mogą być zawiedzone. Na szczęście jest już Chromecast with Google TV HD, czyli nieco odchudzona wersja przystawki Chromecast with Google TV (nazywanej też Google Chromecast 4.0 lub obecnie Chromecast with Google TV 4K). Warto też dodać, że wraz z premierą urządzenia, Google zaprzestało sprzedaży poprzednich modeli Chromecastów (są jeszcze dostępne tylko w zewnętrznych sklepach), które nie były pełnymi przystawkami smart TV, a jedynie nieco bardziej zaawansowanymi bezprzewodowymi przekaźnikami wideo i dźwięku ze smartfonów, tabletów i PC do TV.



Nowy Chromecast with Google TV HD mimo obsługi tylko full HD, wspiera nawet HDR i AV1

Wizualnie Chromecast with Google TV 4K i Chromecast with Google TV HD są bliźniaczo podobne. Pod maską możliwości też nie są diametralnie różne. Nie wszystkie informacje zostały potwierdzone z racji zbyt ogólnego opisu Google, ale nieoficjalne dane są dość wiarygodne, pewność będziemy mieli dopiero po pierwszych testach i wyciągnięciach specyfikacji programami diagnostycznymi. Tak czy inaczej zgodnie z przeciekami, w nowej edycji HD znajdziemy procesor Amlogic S805X2 (4 rdzenie Cortex-A35 i GPU Mali-G31 MP2) i 1,5 GB RAM zamiast Amlogic S905X3 (4 rdzenie Cortex-AA55 i również Mali-G31 MP2) z 2 GB RAM. Co ciekawe Chromecast HD w przeciwieństwie do 4K ma zapewnione sprzętowe wsparcie dekodowania AV1. Dalej specyfikacja jest podobna.





Od teraz możemy wybrać pomiędzy Chromecastem with Google TV w wersji 4K i nowej tańszej full HD / Foto: Google



WiFi 5 ac, Bluetooth 5.2, 8 GB przestrzeni na dane, jednak podobno poprawiono kwestię związaną z widoczną pamięcią dostępną dla użytkownika. A jak wygląda sprawa z obsługiwanym dźwiękiem i obrazem? Oczywiście zamiast 4K z 60 FPS mamy full HD 1080p z 60 FPS. Zakładam, że jesteście pewni kwestii rezygnacji z HDR czy zaawansowanego audio jak u konkurencji HD. Nic bardziej mylnego. Podobnie jak Chromecast 4.0 4K, także Chromecast 4.0 HD ma wsparcie dla HDR10 i HDR10+, HLG (jedynie brak Dolby Vision) oraz Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby Atmos. To nie małe zaskoczenie. Ciężko znaleźć produkty smart TV box lub smart TV dongle poniżej 4K z obsługą HDR. Piloty są identyczne. Niewielkie, ale z IR do obsługi głośności, włączania i zmiany źródła dla starszych TV bez HDMI-CEC. Najpewniej opcjonalny zasilacz z wbudowaną kartą sieciową LAN też jest zgodny z wersją HD.



Chromecast with Google TV HD może być wielkim hitem z racji swojej konkurencyjnej ceny i możliwości

Kwestie dostępności i ceny wyglądają całkiem przyjemnie. Na początku zaznaczę tylko, że Chromecast with Google TV HD oferowany jest wyłącznie w białej wersji kolorystycznej. Edycja 4K ma dodatkowo niebieską i brzoskwiniową odmianę obudowy. Google oficjalnie nie oferuje swoich produktów w Polsce (poza urządzeniami Fitbit, ale to przejęta jakiś czas temu marka, która normalnie miała dystrybucje w naszym kraju, dziwnym byłoby ją skasować), ale zachodnie ceny prezentują się przyjemnie. W oficjalnym sklepie Google z USA za Google Chromecast 4.0 4K musimy zapłacić 49,99 dolarów, a nowy HD został wyceniony na 29,99 dolarów. W prostym przeliczeniu daje to około 245 złotych i mniej więcej 145 złotych.



Google Chromecast 4.0 HD jest bliźniaczo podobny do Chromecasta 4.0 4K / Foto: Google



Jednak oficjalny sklep Google nie wysyła produktów do innych krajów. W takim razie możemy zobaczyć pod tym linkiem ofertę niemieckiego Amazona z szybką i (jak na paczki międzynarodowe) nieprzesadnie drogą opcją dostawy do Polski. 68,90 euro za Chromecast with Google TV 4K i 39,99 euro za Chromecast with Google TV HD. Dodatkowo 5,99 euro za dostawę. Ponownie przeliczając wychodzi niecałe 330 złotych i 190 złotych. A do tego 28,50 złotych opłaty za przesyłkę (finalnie 356 złotych i 220 złotych). W Polsce edycję 4K można mieć już mniej więcej za równe 300 złotych z darmową wysyłką.





Szkoda, że zagraniczna dostawa wynosi prawie 30 złotych, bo różnica np. z Xiaomi TV Stick 4K nie jest już tak wielka (od około 256 złotych w Polsce), ale niedługo polskie sklepy też powinny mieć w ofercie Chromecast with Google TV HD. Chwilę się zejdzie, w końcu muszą na własną rękę poszukać dostawców za granicą, ale obniży się koszt wysyłki. Inna sprawa, czy samo urządzenie okaże się równie tanie. Uważam, że jest na to szansa (może poza początkowymi dostawami), w końcu Chromecast 4.0 4K jest u nas tańszy niż w Niemczech. Ciekawe, czy uda się osiągnąć 199,99 złotych. W takim wypadku, byłaby to świetna konkurencja dla Amazon Fire TV Stick (3 gen) na Fire OS i Xiaomi Mi TV Stick (199 złotych) na Android TV (od 173 złotych). Oba sprzęty obsługują tylko full HD i nie mają HDR. Produkt Google zdaje się od nich lepszym wyborem.



Zobacz również: Przystawki smart TV, podpowiadamy jakie wybrać na Android TV, Google TV, tvOS i Fire OS



Definitywny koniec standardowego Chromecasta.