DJI prezentuje gimbala Osmo Mobile 6. Cena to przegięcie

Kolejna generacja gimbala.



DJI oficjalnie zaprezentowało już kolejną generację swojego popularnego gimbala z serii Osmo Mobile. “Szóstka” ponownie przeznaczona jest dla osób, które szukają sprzętu z wysokiej półki do rejestrowania materiałów wideo oraz robienia zdjęć. Czym tym razem może pochwalić się najnowsza konstrukcja od DJI?



DJI Osmo Mobile 6 - co potrafi i ile kosztuje?



Podobnie jak swoi poprzednicy, DJI Osmo Mobile 6 został zaprojektowany do stabilizowania zdjęć i materiałów wideo pochodzących ze smartfonów. W tym modelu znajdziemy nowość w postaci specjalnego kółka, które ma pozwolić na bardziej komfortowe wykorzystanie gimbala podczas pracy. Chińska firma zaimplementowała także specjalny panel pokazujący obecny stan naładowania akcesorium.









Najciekawszą rzeczą w nowym gimbalu od DJI jest funkcja “Quick Launch” pozwalająca na automatycznym uruchomieniu gimbala i skonfigurowaniu go do pracy - niestety całość działa na ten moment tylko i wyłącznie z urządzeniami od Apple. Oprócz tego, DJI pozwala na używanie gimbala za pomocą gestów w ramach funkcji takich, jak Timelapse, DynamicZoom i Panorama. W DJI Osmo Mobile 6 znajdziemy też nową generację funkcji ActiveTrack, która ma zapewniać większą stabilność podczas przemieszczania się z gimbalem na większych dystansach.