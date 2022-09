ASUS prezentuje nowe karty z serii GeForce RTX 4000

Świetnie zobrazowany przebieg konfliktu.

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090

"Odnośnie mocy - karta to istny potwór wydajności, ponieważ firma ASUS zastosowała system stopni zasilania z konfiguracją 12+4, o mocy znamionowej 70 A każdy. Dysponując dwoma stopniami zasilania na fazę do napędzania GPU, karty te wykorzystują łącznie konfigurację 24+4. Zintegrowany na płytce drukowanej kontroler cyfrowy oferuje większą precyzję podczas wykrywania mocy, a także lepszą konwersję, co zapewnia mniejszą emisję hałasu i zredukowane zakłócenia sygnału"

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 12 GB

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 12 GB

20 września NVIDIA zaprezentowła swoje najnowsze karty graficzne GeForce RTX 4090 i RTX 4080 . Ich polskie ceny pozostawiają sporo do życzenia, ale nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że znajdą się na nie amatorzy. Poza referencyjnymi konstrukcjami Founders Edition na rynek trafią także urządzenia niereferencyjne. Te pokazały już między innymi firmy KFA2 Palit i Gainward . Dziś chcieliśmy przedstawić Wam propozycje ASUS-a z linii ROG Strix i TUF Gaming. Pośród nich znajdą się wszystkie trzy zaprezentowane przez NVIDIA modele - GeForce RTX 4090 24 GB, RTX 4080 16 GB i RTX 4080 12 GB.Najwydajniejszą z kart graficznych jest ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090. Jego wyróżnikiem jest 3,5-slotowe, rozbudowane chłodzenie z metalową ramą, osłoną oraz tylną płytką (backplate). Tylny panel urządzenia ma długość aż 357 mm. Nowa konstrukcja radiatora otrzymała nową komorę parową i ma teraz o 30 procent większą powierzchnię rozpraszania ciepła od tej w ROG Strix GeForce RTX 3090.Komora parowa ma frezowane kanały pod rurkami cieplnymi zagłębionymi w jej wnętrzu. Ciepło oddawane jest do łącznie czterech rurek cieplnych 8 mm i trzech rurek 6 mm, a następnie odprowadzane do żeberek radiatorów. ASUS podaje, że takie rozwiązanie przy obciążeniu termicznym z poborem 500 W mocy pozwala uzyskać nawet o 5 stopni Celsjusza niższą temperaturę w porównaniu do komór parowych o konwencjonalnej konstrukcji.Novum stanowią też wentylatory Axial-tech z siedmioma łopatkami. Przepływ powietrza jest nawet o 23,8 procent większy, a ciśnienie wzrosło o 19,3 procent względem poprzedniej generacji wentylatorów. Pozwala to chłodzić skuteczniej i ciszej. Dzięki technologii ASUS 0DB karta jest chłodzona pasywnie i bezgłośna przy niskich obciążeniach.- czytamy w komunikacie prasowym.Nie zabrakło podświetlenia ARGB z Aura Sync oraz gniazd FanConnect II, pozwalające sterować podświetleniem innych wentylatorów zależnie od temperatury GPU z poziomu softu ASUS GPU Tweak III. Na karcie jest też przełącznik Dual BIOS.Podobne możliwości oferuje cechujący się niższą mocą obliczeniową ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB.ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 to konstrukcja z chłodzeniem 3,65-slotowym, nieco grubszym niż w wariancie ROG Strix. Pozwoliło go skrócić długość obudowy do 348 mm.Nowe trójwymiarowe logo TUF wzdłuż osłony karty posiada oświetlenie ARGB kompatybilne z Aura Sync, natomiast odłączana szlufka z zapięciem na rzep ułatwia użytkownikowi zarządzanie kablami w obudowie. Karta ma także przełącznik Dual BIOS.Podobnie jak w przypadku wariantu Strix, firma ASUS przeprojektowała również układ chłodzenia karty gamingowej TUF, wdrażając nową komorę parową, co przełożyło się na znaczne ulepszenie przenoszenia ciepła. Chociaż nie zastosowano tu takiej samej frezowanej konstrukcji, jak w przypadku serii Strix, osiem rurek cieplnych – pięć 8-milimetrowych i trzy 6-milimetrowe – zapewnia zwiększone o 35 procent możliwości chłodzenia w porównaniu z TUF Gaming GeForce RTX 3090.Aby zapewnić niezbędną moc, karta graficzna TUF Gaming GeForce RTX 4090 wykorzystuje nowe 16-pinowe złącze zasilania standardu PCIE 5.0.Podobne możliwości oferuje cechujący się niższą mocą obliczeniową ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 16GBNajmniej wydajna z nowości NVIDIA w wydaniu ASUS-a różni się nieco od dwóch propozycji z wyższej półki. Cechuje ją 3,15-slotowe chłodzenie i długość 336 mm - mniejsza niż opisywanych wcześniej kartach. Na swoim miejscu jest jednak przełącznik Dual BIOS, podłączanie wentylatorów do dwóch gniazd FanConnect II, a także tylne diody ARGB kompatybilne z Aura Sync.Alternatywę dla przedstawionej wyżej karty stanowi ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4080 12 GB z chłodzeniem 3,25-slotowym, z wentylatorami Axial-Tech o długości zaledwie 305 mm. To idealna propozycja dla posiadaczy najkrótszych obudów. Uwagę zwracają otwór wentylacyjny na backplate, przełącznik Dual BIOS i logo TUF z podświetleniem ARGB.Karty graficzne ROG Strix i TUF Gaming GeForce RTX 4090 24 GB będą dostępne na całym świecie od pierwszej połowy października 2022 roku. Karty graficzne ROG Strix i TUF Gaming GeForce RTX 4080 16 GB oraz RTX 4080 12 GB będą dostępne na całym świecie od pierwszej połowy listopada 2022 roku.Źródło: ASUS