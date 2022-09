Microsoft niebawem zaprezentuje nowe urządzenia Surface

Wydarzenie oficjalnie zapowiedziane.

Wydarzenie Microsoft

Kalendarz wydarzeń z branży technologicznej coraz bardziej się wypełnia. Nie tak dawno Apple pokazało i wprowadziło do sprzedaży smartfony iPhone 14 i inne urządzenia,zaprezentowała nowe karty graficzne z serii GeForce RTX 4000 , aprocesory. Tymczasem dowiedzieliśmy się, żema w planach prezentację nowych urządzeńi odbędzie się ona już wkrótce.12 października 2022 roku – właśnie wtedy Microsoft zamierza pokazać światu swój najnowszy sprzęt. Wydarzenie ma odbyć się o godzinie 16:00 czasu polskiego.Prawdopodobnie podczas prezentacji w końcu oficjalnie zobaczymy takie urządzenia jakczy. Bardzo możliwe, że w ich specyfikacji będą wymienione takie komponenty jak procesory, chociaż Surface Pro 9 być może będzie też dostępny w wersji z procesorem bazującym nai ze wsparciem dlaMicrosoft może też zaoferować obydwa urządzenia w wariantach z 1 TB przestrzeni dyskowej i 16 GB pamięci RAM. Zapewne do dyspozycji otrzymamy też niespotykane jak dotąd wersje kolorystyczne.Na nowe komputery Microsoftu z pewnością warto czekać. Te urządzenia firmy, z którymi dotychczas miałam do czynienia, były bowiem urządzeniami o wysokiej jakości wykonania i schludnym designie, ze świetnymi wyświetlaczami, wygodnymi klawiaturami i niezłą wydajnością. Podejrzewam, że ich następcy nie rozczarują.