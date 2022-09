LG kusi długą gwarancją na telewizory OLED LG G2 i Z2

Kilka lat spokoju.



Zaskakujące odsetek konsumentów boi się nabyć telewizory w technologii OLED, obawiając się o to, że może dotknąć je efekt wypalenia matrycy. Problem z wypalaniem OLED został już na szczęście w dużej mierze wyeliminowany przez producentów tego rodzaju urządzeń, a wyrazem pewności ma być wydłużany okres gwarancji. LG informuje o dość długiej jak na dzisiejsze standardy 5-letniej gwarancji na panele telewizorów LG OLED z serii G2 i Z2.



5 lat gwarancji na telewizory OLED LG G2 i Z2

LG jest pewne swego jeśli chodzi o telewizory OLED z flagowych serii G2 i Z2. Producent postanowił zaskoczyć polskich konsumentów 5-letnią gwarancją na wszystkie wady matryc w urządzeniach wchodzących w ich skład. Dotyczy ona wszystkich rozmiarów telewizorów LG OLED serii Z2 SIGNATURE 8K oraz OLED evo Gallery Design serii G2 z 2022 roku. Tak, to najdroższe modele LG, ale hej! Seria LG G2 to naprawdę popularny sprzęt.







Wizytówką telewizorów z matrycami OLED są doskonały, nieskończony kontrast, idealna czerń i świetnie odwzorowane kolory. Dodatkowo sprzęt na rok 2022 wyposażono w nowy procesor Alpha 9 Gen 5, mający zapewnić jeszcze wyższą jasność. Dodatkowo, wykorzystuje algorytm głębokiego uczenia, poprawiając wydajność skalowania obrazu.



Warto dodać, że wskład tegorocznej serii wchodzi gigantyczny model telewizora o rozdzielczości aż 97 cali. To największy na świecie telewizor OLED, prezentowany m.in. na targach IFA 2022 w Berlinie.







Źródło: LG