Szybki i bezpieczny laptop z 12h na baterii? Sprawdzam Acer Chromebook 315

Zawiasy Acer Chromebook 315 pracują bardzo płynnie i z wyraźnym oporem, ale nie jest możliwe otworzenie laptopa jedną ręką. Urządzenie waży jednak niewiele jak na swój rozmiar – 1,6 kilograma.15,6-calowy ekran w Acer Chromebook 315 charakteryzuje się rozdzielczością Full HD (1920 x 1080) i częstotliwością odświeżania na poziomie 60 Hz. Obraz wyświetlany na ekranie jest zatem odpowiednio ostry i czytelny. Zastosowano tu matrycę LED IPS o wykończeniu matowym, która nie tworzy odbić, a na dodatek oferuje szerokie kąty widzenia. Zadowala także jasność wyświetlacza.Zdecydowanie najbardziej wymaga poprawy kwestia wyświetlania barw na ekranie laptopa. Te są dość blade, co wskazuje na przeciętne pokrycie palety sRGB. Ale lepszy ekran wymagałby większej ceny, przez co sprzęt nie byłby tak łatwo dostępny do zakupu. Coś za coś. Warto wspomnieć, że nad wyświetlaczem umieszczono kamerkę internetową. Jakość oferowanego przez nią obrazu jest prawdę mówiąc wyższa, niż się spodziewałam.Acer Chromebook 315 posiada pełnowymiarową klawiaturę z blokiem numerycznym, o klawiszach bardzo niskich i z krótkim skokiem, ale bez wyraźnego punktu aktywacji. Dzielą je dość duże odstępy, ale mimo tego pisze się na nich bardzo wygodnie. Na minus oceniam fakt, że klawiatura nie jest podświetlona, a jej oznaczenia przyjęły formę naklejek. Czas najlepiej zweryfikuje czy to ostatnie rozwiązanie się sprawdzi.Praktyczność klawiatury w omawianym urządzeniu zwiększa obecność klawiszy funkcyjnych, które pozwalają szybko zmieniać głośność audio, jasność ekranu, odświeżać karty w Chrome i nie tylko. Przydatny bywa też przycisk wyszukiwania, który zastąpił znany z klasycznych klawiatur klawisz Caps Lock, jednakże do jego obecności trzeba się po prostu przyzwyczaić. Przycisk ten otwiera systemową wyszukiwarkę wraz z szufladą najczęściej używanych aplikacji. Co ważne, opcję Caps Locka nadal można aktywować w ustawieniach.Gładzik został umieszczony nieco na lewo od środkowej osi całego sprzętu. Pod względem rozmiarów jest on idealny - wystarczająco duży, aby oferował wystarczającą przestrzeń do nawigowania, i na tyle mały, by nie aktywować go przez przypadek pisząc na klawiaturze. Nieco do życzenia pozostawia poślizg płytki dotykowej, co ma związek z tym, że wykonano ją z tworzywa sztucznego a nie szkła. Przyjemnie i cicho klikają jednak zintegrowane z nią przyciski.Cechą charakterystyczną Chromebooków jest oczywiście to, że pracują pod kontrolą wspomnianego ChromeOS – systemu operacyjnego stworzonego przez Google. System ten, umożliwiający domyślnie uruchamianie aplikacji internetowych oraz wielu aplikacji natywnych dla systemu Android, ma zarówno wiele zalet, jak i swoje ograniczenia. Przyjrzyjmy się im.Na początku warto pochwalić wydajność - ChromeOS działa na Acer Chromebook 315 płynnie. System wczytuje się po uruchomieniu urządzenia tylko w ciągu sześciu sekund – wystarczy wpisać hasło do konta i możemy z niego korzystać. Sprawnie przebiega również otwieranie aplikacji i przełączanie się między nimi.

Kwestie bezpieczeństwa

Wydajność i audio

Bateria

Specyfikacja

System operacyjny: ChromeOS

Wyświetlacz: 15,6”, LCD, LED, IPS, Full HD (1920 x 1080 pikseli), 60 Hz, w technologii ComfyView

Pamięć RAM: 8 GB LPDDR4

Procesor: dwurdzeniowy Intel Celeron N4020 (pamięć podręczna 4 MB, 1.10 GHz)

Karta graficzna: Intel UHD Graphics 600

Przestrzeń dyskowa: 128 GB pamięci Flash

Kolor: Srebrny

Złącza: 2x USB-A 3.1, 2x USB-C, 1x wyjście/wejście audio, 1x Kensington Lock

Podświetlenie klawiatury: Nie

Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Audio: 2 głośniki

Kamera: Tak

Mikrofon: tak

Pojemność akumulatora: 41 Wh (Li-Ion)

Moc zasilacza: 45 W

Zawartość zestawu: Acer Chromebook 315 CB315-3H, zasilacz sieciowy, karta gwarancyjna, skrócona instrukcja obsługi

Wymiary: 20,30 mm x 366,4 mm x 250,5 mm

Masa: 1,63 kg

Podsumowanie

* Wynik przeprowadzonego przez Acer testu power_LoadTest z użyciem Google ChromeOS. Żywotność baterii może się różnić w zależności od urządzenia, a maksymalna pojemność baterii będzie naturalnie spadać wraz z upływem czasu i użytkowaniem. Więcej na: http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing

* Dodatkowa funkcjonalność dostępna z subskrypcją Microsoft 365. Microsoft, Excel i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation

ChromeOS gwarantuje też rzecz jasna łatwy dostęp do całego ekosystemu Google Workspace – usług takich jak Dokumenty, Arkusze, Gmail, Dysk czy Kalendarz. Dzięki automatycznej synchronizacji z chmurą do plików, nad którymi pracowaliśmy na laptopie, możemy uzyskać dostęp z jakiegokolwiek miejsca na świecie. Oczywiście, możliwa jest również praca offline - w takim wypadku synchronizacja dokonuje się po odzyskaniu połączenia z siecią. Na dodatek, urządzenie pozwala połączyć je ze smartfonem z Androidem – na przykład by zdalnie sterować niektórymi funkcjami telefonu i posiadać z poziomu ChromeOS dostęp do jego multimediów.Rzecz jasna, w ChromeOS możemy korzystać również z cloud gamingu. Zatem, o ile podzespoły Acer Chromebook 315 i sam system natywnie pozwalają na uruchamianie co najwyżej gier stworzonych z myślą o urządzeniach mobilnych (można instalować je ze sklepu Google Play), tak dzięki cloud gamingowi i dostępowi do chmury możemy grać nawet w najbardziej wymagające pecetowe i konsolowe tytuły, jak na przykład Assassin’s Creed: Valhalla czy Cyberpunk 2077.Już choćby powyższe zestawienie pokazuje, że ChromeOS to system, który może zdobyć serca różnych użytkowników. Dobrze sprawdza się między innymi w pracy biurowej. Choć nie obsługuje on wszystkich edytorów tekstu i pakietów biurowych, to bez problemu skorzystamy na nim np. z pakietu MS Office. Wszystkie dokumenty z Worda i Excela można też spokojnie uruchomić w edytorach od Google *. Dzięki tym rozwiązaniom sprzęt ten może nam też służyć jako laptop do szkoły czy w zastosowaniach domowych. Z kolei profesjonaliści zajmujący się obróbką zdjęć, grafiką komputerową czy tworzeniem materiałów wideo mogą skorzystać z programów znanych ze smartfonowego systemu Android. Owszem, nie jest to na razie rozwiązanie dla tych najbardziej wymagających, ale kto wie co nas czeka w przyszłości. Skoro gry trafiły do chmury, to pewnie i zabawa grafiką także będzie mogła tam kiedyś trafić. Warto też dodać, że obecnie nie każda gra z PC jest już dostępna na platformach do cloud gamingu.Jedną z największych, wymienianych przez producenta zalet ChromeOS jest bezpieczny system operacyjny. Jest on domyślnie zabezpieczony hasłem do konta Gmail użytkownika, a poza tym wykorzystuje rozwiązanie znane jako sandboxing. W skrócie, każdy proces działa we własnej „piaskownicy”, dzięki czemu szkodliwa lub zainfekowana aplikacja nie może komunikować się z innymi aplikacjami w systemie i na nie wpływać. Co istotne, ChromeOS posiada też wbudowany antywirus, a aplikacje pobieramy głównie z Play Store, gdzie programy także przechodzą dodatkową kontrolę. Na dodatek Acer Chromebook 315 posiada wspomniany port Kensington Lock. Port ten umożliwia kłódkowe zabezpieczenie laptopa przed kradzieżą.Względem bezpieczeństwa testowanego laptopa mam tylko jedno zastrzeżenie. Otóż, jego system nie jest domyślnie blokowany po zamknięciu pokrywy urządzenia, jak przyzwyczaiły nas do tego zwykłe laptopy - takie ustawienie trzeba samemu włączyć w Ustawieniach. Jeśli lubicie korzystać z tej opcji, trzeba pamiętać o włączeniu jej zaraz po starcie pracy z laptopem. Inaczej ktoś może uzyskać dostęp do naszego komputera. Zawsze też możemy skorzystać z alternatywy i zablokować ekran z poziomu klawiatury.Acer Chromebook 315 nie ma drogich i najmocniejszych podzespołów z najwyższej półki, ale nie traci przy tym na wydajności. Gry z Google Play działają bowiem na nim bez zająknięcia. Realizowanie na nim jednocześnie wielu prostych zadań, takich jak oglądanie filmów i praca z kilkoma kartami w przeglądarce, też nie sprawia żadnych problemów.Jednocześnie Acer Chromebook 315 zaskakuje przy tym wszystkim wysoką kulturą pracy. To dlatego, że jest on chłodzony pasywnie, a więc nie męczy hałasem. Nie generuje też nieprzyjemnie wysokich temperatur. Można więc mieć ciastko i zjeść ciastko.Od głośników w Acer Chromebook 315 nie oczekiwałam wiele – i dobrze. Daleko im bowiem do jakości audio innych laptopów, z którymi miałam ostatnio do czynienia. Głośniki te grają dosyć głośno, ale przy tym niezbyt czysto. Stąd generowany przez nie dźwięk z czasem może być męczący. Osobiście wolę odtwarzać filmy czy muzykę na tym urządzeniu w towarzystwie słuchawek.Czas pracy na baterii to zdecydowanie kolejna mocna strona Acer Chromebook 315. Jak informuje producent, to urządzenie może działać bez dostępu do gniazdka nawet 12,5 godziny*. O taki wynik na nim faktycznie nie trudno. Ładowanie baterii urządzenia, odbywające się za pośrednictwem dołączonego do zestawu zasilacza, nie jest zbyt szybkie, ale też nie przesadnie wolne. Ładowanie od 0 do 100 procent trwa około dwie godziny, czyli dość typowo jak na laptopa.Acer Chromebook 315 to urządzenie sprzedawane w cenie od 1499 złotych, pracujące pod kontrolą systemu ChromeOS, wyposażone w 15,6-calowy ekran LCD LED o rozdzielczości Full HD. W jego wnętrzu znajdują się dwurdzeniowy procesor Intel Celeron N4020, karta graficzna Intel UHD Graphics 600, 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci Flash oraz bateria o pojemności 41 Wh. Na pierwszy rzut oka nie porywa, ale sekret tego sprzętu tkwi właśnie w wydajnym systemie ChromeOS. W dużym skrócie – to odwrotny kierunek do dotychczasowej praktyki – zamiast coraz droższych komponentów Google i Acer postawili na system operacyjny, który wymaga mniej zasobów.Acer Chromebook 315 to bez wątpienia urządzenie, które świetnie nadaje się do pracy biurowej czy nauki zdalnej. W zupełności byliby zadowoleni z niego studenci – za sprawą cloud gamingu nawet Ci interesujący się gamingiem – i wszystkie te osoby, które są mocno zżyte z ekosystemem usług giganta z Mountain View. Pod względem jakości wykonania, wyświetlacza czy klawiatury Acer Chromebook 315 jest po prostu niezły, biorąc pod uwagę półkę cenową. Jak widać, za 1500 złotych w Wasze ręce może wpaść naprawdę użyteczny laptop z ChromeOS.