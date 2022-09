Palit i Gainward prezentują karty graficzne RTX 4090 i RTX 4080

Nowe karty graficzne Palit i Gainward.

Palit RTX 4090 GameRock (The Midnight Kaleidoscope)

Palit RTX 4090 GameRock

Palit RTX 4090 GameRock OC

Palit RTX 4090 GameRock OmniBlack (bez podświetlenia)

Palit GeForce RTX 4080 16 GB GameRock

Palit RTX 4080 16 GB GameRock

Palit RTX 4080 16 GB GameRock OC

Palit RTX 4080 16 GB GameRock OmniBlack (bez podświetlenia)

Palit RTX 4080 12 GB GameRock & GamingPro

Palit RTX 4080 12 GB GameRock Classic

Palit RTX 4080 12 GB GameRock OC Classic

Palit RTX 4080 12 GB GameRock OC

Palit RTX 4080 12 GB GameRock

Palit RTX 4080 12 GB GamingPro OC

Palit RTX 4080 12 GB GamingPro

Seria Gainward RTX 4000 Phantom – The Night Baron

Seria Gainward RTX 4000 Phoenix

Dziś NVIDIA oficjalnie zaprezentowała swoje najnowsze karty graficzne GeForce RTX 4090 i RTX 4080 . Kilkadziesiąt minut temu przekazywaliśmy Wam doniesienia na temat pierwszych konstrukcji niereferencyjnych marki KFA2. Tym razem spieszymy przedstawić ofertę, jaką dla graczy i innych użytkowników komputerów stacjonarnych przygotowały marki Palit i Gainward.Palit RTX 4090 GameRock pojawi się w aż trzech różnych wariantach:Flagowa konstrukcja zwraca uwagę charakterystycznym, zdobionym "kryształkami" układem chłodzenia, który po włączeniu podświetlenia ARGB ma prezentować się jak małe dzieło sztuki. Technologia One Two Sync pozwala synchronizować je z innymi urządzeniami ARGB.Novum w zakresie chłodzenia jest wentylator Gale Hunter z łopatkami Gale Talon i aerodynamicznymi końcówkami Fantil. Nie zabrakło ciepłowodów i komory parowej, obecnych również w innych konstrukcjach RTX serii 4000.W zestawie są zarówno backplate, jak i płyta podtrzymująca dość ciężką konstrukcję.Palit GeForce RTX 4080 16 GB GameRock oferuje w większości te same funkcje co RTX 4090 GameRock.Do sprzedaży trafią warianty:W najtańszej serii GeForce RTX 4080 12 GB, Palit proponuje nie tylko czarną krystaliczną wersję GameRock, ale i GameRock Classic, wyposażoną w przezroczystobiałe kryształowe wykończenie.Dla użytkowników preferujących klasyczny design lepszym wyborem będzie prawdopodobnie seria Palit GamingPro, równie wydajna jak GameRock.Łącząc stalowoczarny I srebrnoszary surowy, przemysłowy design ze wsparciem dla ARGB, GeForce RTX 4080 12 GB GamingPro bez problemów wpasuje się w każdą konfigurację.GeForce RTX 40 Phantom został stworzony z myślą o minimalizmie wizerunkowym. Rozświetlają go jedynie dwa podświetlane paski dekorujące układ chłodzenia. Kartę wyposażono w odświeżony układ chłodzenia, wykorzystujący nowy wentylator Cyclone. Końcówki łopatek Wing Tip formują strumień powietrza maksymalizując przepływ przez wentylator, a wycięcia w kształcie śladów pazurów na łopatkach dodatkowo wygładzają strumień powietrza wpadający w radiator.GeForce RTX 40 Phantom korzystają z takich rozwiązań jak Diffuser Fins, Hyper Conductive Heat Pipes i Ultra-Dense Protection Plate.Seria GeForce RTX 40 Phoenix z oświetleniem ARGB jest alternatywą dla czarnych kart z serii Phantom. Dzięki nowej technologii Auto Sync karty Phoenix mogą synchronizować swoje podświetlenie z innymi urządzeniami zgodnymi z ARGB.W skład serii wchodzą układy GeForce RTX 4080 12 GB Phoenix GS oraz GeForce RTX 4080 12 GB Phoenix.Ceny kart graficznych Palit i Gainward nie zostały ujawnione.Źródło: inf. prasowa