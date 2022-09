NVIDIA GeForce RTX 4090 i RTX 4080 oficjalnie. Ależ skok wydajnościowy!

Koniec tajemnic.



No i stało się. NVIDIA zaprezentowała dziś swoje najnowsze karty graficzne GeForce RTX z serii 4000. Zgodnie z przypuszczeniami światu przedstawiono dwa najwydajniejsze układy, w łącznie trzech wariantach. Osoby oglądające wystąpienie CEO NVIDIA Jensena Huanga zobaczyli GeForce RTX 4090, GeForce RTX 4080 16 GB oraz GeForce RTX 4080 12 GB.



Nowe karty NVIDIA zaprezentowane

Wszystkie nowości wykorzystujące architekturę Ada Lovelace są do czterech razy szybsze niż karty graficzne z architekturą NVIDIA Ampere. Zwiastują przy tym nadejście DLSS 3 oraz kilkunastukrotnie wyższą wydajność w ray tracingu od kart prezentowanych w 2018 roku.



NVIDIA GeForce RTX 4090 to najszybsza na świecie karta graficzna dla graczy. W grach wykorzystujących w ray tracing, RTX 4090 z DLSS 3 jest nawet 4 razy wydajniejsza od karty RTX 3090 Ti korzystającej z DLSS 2.



Jest również do dwóch razy wydajniejsza w nowych grach przy tym samym zużyciu energii, na poziomie 450 W. Korzysta z 76 miliardów tranzystorów, 16 384 rdzeni CUDA i 24 GB pamięci Micron GDDR6X. NVIDIA podaj, że zapewnia ona ponad 100 klatek na sekundę w grach w rozdzielczości 4K.





GeForce RTX 4000 ogromny skok międzygeneracyjny

"Nowoczesne gry wykorzystujące ray tracing, takie jak Cyberpunk 2077, przeprowadzają ponad 600 obliczeń ray tracingu dla każdego piksela tylko po to, aby poprawnie określić oświetlenie — to 16-krotny wzrost w porównaniu z pierwszymi grami wykorzystującymi ray tracing, które pojawiły się cztery lata temu"

"Era ray tracingu i renderowania neuronowego napędzanych przez karty RTX jest w pełnym rozkwicie, a nasza nowa architektura Ada Lovelace przenosi ją na wyższy poziom"

NVDIA DLSS 3

Karty RTX 4090 będą dostępne w sprzedaży od środy,, w cenach zaczynających się od 1599 dolarów (ok. 7500 złotych). Nie przywiązywałbym się przesadnie do kwoty wyrażonej w złotówkach, bowiem może być nieco wyższa.NVIDIA zapowiedziała również karty GeForce RTX 4080, wprowadzając je na rynek w dwóch konfiguracjach.ma 9728 rdzeni CUDA i 16 GB szybkiej pamięci Micron GDDR6X, a dzięki technice DLSS 3 jest dwa razy wydajniejsza we współczesnych grach niż GeForce RTX 3080 Ti i wydajniejsza niż GeForce RTX 3090 Ti przy niższym poborze mocy.ma 7680 rdzeni CUDA i 12 GB pamięci Micron GDDR6X, a dzięki DLSS 3 jest szybsza niż RTX 3090 Ti, flagowa karta graficzna poprzedniej generacji.Obie konfiguracje RTX 4080 będą dostępne w sklepach w listopadzie, a ich ceny zaczną się odpowiednio od 1199 dolarów (ok. 5675 złotych) i 899 dolarów (ok. 4255 złotych).Karty RTX 4090 i RTX 4080 (16 GB) będą produkowane bezpośrednio przez firmę NVIDIA jako limitowane modeledla fanów marki.Nowości NVIDIA wyposażono w multiprocesory strumieniowe o mocy cieniowania do 83 teraflopów, to liczba dwukrotnie większa w porównaniu z poprzednią generacją. Rdzenie RT trzeciej generacji cechuje wydajność przetwarzania ray tracingu do 191 teraflopów, co oznacza 2.8-krotny wzrost w stosunku do poprzedniej generacji. Wreszcie, rdzenia Tensor 4. generacji o wydajności do 1,32 PFLOPS są aż 5-krotnie wydajniejsze od poprzedniej generacji przy akceleracji FP8.Inna ciekawa nowinka to Shader Execution Reordering (SER), zwiększająca wydajność wykonywania zadań poprzez zmianę harmonogramu cieniowania w locie, aby lepiej wykorzystać zasoby karty graficznej. "Jest to innowacja równie istotna, jak wykonywanie operacji poza kolejnością w przypadku procesorów centralnych. SER zwiększa wydajność ray tracingu do 3 razy, a liczbę klatek na sekundę w grach nawet o 25 procent" - zapewnia NVIDIA.- dowiedzieliśmy się.- powiedział Jensen Huang.CEO NVIDIA zapowiedział przy okazji NVIDIA DLSS 3, kolejną ewolucję neuronowo-graficznej techniki Deep Learning Super Sampling, zwiększającej liczbę klatek na sekundę w grach oraz aplikacjach kreatywnych. Jakość grafiki ma być jeszcze większa, a przyrosty FPS bardziej spektakularne. Lista ponad 35 gier i aplikacji wspierających tę technikę zostanie opublikowana już wkrótce.Źródło: NVIDIA