KFA2 prezentuje karty graficzne GeForce RTX 4090, 4080 16 GB i 4080 12 GB Serious Gaming

GeForce RTX 4090 - 1599 dolarów (ok. 7570 złotych)

GeForce RTX 4080 16 GB - 1199 dolarów (ok. 5675 złotych)

GeForce RTX 4080 12 GB - 899 dolarów (ok. 4255 złotych)

NVIDIA pokazała dziś najnowszą generację kart graficznych GeForce RTX 4000 , wykorzystujące nową architekturę Ada Lovelace. Jednym z producentów, którzy zaprezentowali już swoje pierwsze konstrukcje jest KFA2. Producent korzystnych cenowo układów przedstawił dziś karty GeForce RTX 4090, 4080 16 GB i 4080 12 GB Serious Gaming.KFA2 GeForce RTX 4090 Serious Gaming to flagowy model z 16384 rdzeniami CUDA, 18+4 fazową konstrukcją zasilania i nowym 16-pinowym złączem PCIe Gen5, które jest w stanie dostarczyć do 600 W mocy za pomocą pojedynczego kabla. Wygląda na to, że wiele osób czeka wymiana zasilaczy. Karta według zapewnień podwaja wydajność względem poprzednika, RTX 3090.Topowy układ KFA może się pochwalić podświetleniem LED ARGB (5V), które pozwala użytkownikom na personalizację efektów.GeForce RTX 4090 Serious Gaming osiąga taktowanie 2580 MHz w trybie Boost. Za trzymanie temperatur w ryzach odpowiada system chłodzenia SG EXTREME, na który składają się rurki cieplne w układzie 4*8 mm + 4*6 mm, duża podstawa chłodząca z komorą parową oraz nowe wentylatory WINGS 2.0 i 1-Clip Booster 2.0 o średnicy aż 102 mm.Według producenta nowe wentylatory WINGS 2.0 zwiększają maksymalny przepływ powietrza i ciśnienie powietrza, odpowiednio o 25% i 15%, ale i o 50% zmniejszają blokadę powietrza. WINGS 2.0 otrzymał podwójne łożysko kulkowe, przez co jego oczekiwana żywotność wzrosła o 67%, co potwierdziły wewnętrzne testy.GeForce RTX 4090 Serious Gaming sprzedawany jest w zestawie z adapterem PCIe 16-pin do 4x PCIe 8-pin oraz całkowicie nowy, ekskluzywny dla serii SG, wspornik ARGB Dark Obelisk. Pamiętajcie, aby nie korzystać z adapterów z podejrzanych źródeł - mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub nawet pożaru.Chłodzenie GeForce RTX 4080 16 GB Serious Gaming bazuje na tej samej konstrukcji co GeForce RTX 4090 Serious Gaming. Ma podświetlenie LED ARGB (5V) z możliwością personalizacji oraz cooler SG EXTREME, obejmujący potrójne wentylatory WINGS 2.0 o średnicy 102 mm i konstrukcję z 3,5-slotowym coolerem z ciepłowodami 4*8 mm i 5*6 mm, a także charakterystycznym 102 mm wentylatorem 1-Clip Booster 2.0.GeForce RTX 4080 16 GB Serious Gaming otrzymał 16-pinowe złącze PCIe Gen5 i doczekał się uprawnionej konstrukcji fazy sekcji zasilania (16+3 faz), która zapewnia graczom i entuzjastom komputerów PC dodatkowy zapas mocy do podkręcania.W porównaniu z pozostałymi dwoma modelami, GeForce RTX 4080 12 GB Serious Gaming stawia na mniej zaawansowaną konstrukcję chłodzenia SG EXTREME. Składają się nań dwa wentylatory WINGS 2.0 92 mm i jeden 102 mm, a także 3-slotowy cooler z ciepłowodem 8*6 mm.GeForce RTX 4080 12 GB Serious Gaming została wyposażona w nowe 16-pinowe złącze PCIe Gen5 i ulepszoną konstrukcję sekcji zasilania (11+2 faz).Ceny układów KFA2 z serii RTX 4000 nie zostały podane. Ceny sugerowane kart referencyjnych ujawnione przez NVIDIA to:Źródło: KFA2