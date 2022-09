Pierwsze plotki na temat iPhone'a 15 Ultra. Czym będzie mógł się pochwalić?

Sporo nowości.

Apple zastąpi jedną z wersji modelem “Ultra”?





Ledwie co Apple, a do sieci już przedostały się informacje na temat ich następcy, który pojawi się w 2023 roku. Czego możemy się spodziewać? Między innymi “Dynamic Island” dla każdego oraz zupełnie nowego procesora. Czym jeszcze w takim razie zaskoczy nas Apple?LeaksApplePro donosi, iż w 2023 roku Apple zmieni nazewnictwo swoich smartfonów - zastępując model Pro Max modelem Ultra. W przyszłym roku mielibyśmy zobaczyć takie urządzenia, jak iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oraz iPhone 15 Ultra. Według przecieków, same sprzęty miałyby być bardziej zróżnicowane niż dotychczas oraz oczywiście… droższe. Apple ma również pracować nad możliwością nagrywania wideo w rozdzielczości 8K - tego typu możliwość miałaby być zarezerwowana właśnie dla wspomnianego iPhone’a “Ultra”.