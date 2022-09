Ten bezprzewodowy odkurzacz 3w1 ma wszystko. Sprawdzamy Philips Aquatrio z serii 9000

Czasy ciężkich, nieporęcznych odkurzaczy przewodowych moim zdaniem dawno już minęły. Odkurzacze bezprzewodowe tymczasem z roku na rok stają się coraz lepsze.Jakiś czas temu w naszej redakcji zagościł bezprzewodowy, który jednocześnie nie tylko odkurza, ale też aktywnie myje. To tak naprawdę aż 3 urządzenia zasilane za pomocą 1 odłączanego silnika.W tym materiale, który powstał we współpracy z firmą Philips pokażę Wam, dlaczego warto się nim zainteresować.Philips zachwala odkurzacz AquaTrio z serii 9000 jako zaawansowany technologicznie sprzęt dla osób, którym zależy na dokładnym, wygodnym oraz niezwykle higienicznym sprzątaniu domu. Patrząc na jego możliwości, trudno się z tym nie zgodzić - to sprzęt z najwyższej półki. To jedyny na rynku bezprzewodowy odkurzacz z funkcją aktywnego mycia, który łączy w sobie tak naprawdę trzy urządzenia: bezprzewodowy odkurzacz z funkcją aktywnego mycia do czyszczenia twardych podłóg na mokro, bezprzewodowy odkurzacz z nasadką z podświetleniem LED do odkurzania podłóg i dywanów oraz bezprzewodowy odkurzacz ręczny, nadający się znakomicie do czyszczenia samochodów i pozbywaniu się z kanap i łóżek sierści zwierząt.Bezprzewodowy Philips Aquatrio z serii 9000 nie jest urządzeniem tanim, ale z pewnością przełomowym i wyznaczającym jasną drogę w zakresie doskonalenia odkurzaczy bezprzewodowych. Philips Aquatrio XW9383/01 to po prostu sprzęt dla najbardziej wymagającego użytkownika. Osoby szukające sprzętu z najwyższej półki bez dwóch zdań będą usatysfakcjonowane skutecznością odkurzacza Philipsa, ale też oferowanym przez niego najwyższym poziomem higieny, ciekawymi rozwiązaniami i gwarantowanym komfortem obsługi.Dajcie znać w komentarzach, jak spodobał się Wam sprzęt Philipsa. Które z oferowanych przez niego udogodnień są dla Was najciekawsze?