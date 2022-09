iPhone 14 - użytkownicy narzekają na przegrzewające się egzemplarze

Kolejny problem z nowymi urządzeniami Apple.

Przegrzewający się iPhone 14

„Cześć, ja i moja rodzina mamy w domu mnóstwo iPhone’ów, które wykorzystują różne ładowarki. Dziś bez problemu skonfigurowałem mojego iPhone’a 14 Pro. Ten jest pod każdym względem idealny, ale nie ważne jakiej ładowarki użyję, telefon robi się niesamowicie gorący – na tyle gorący, że pojawia się powiadomienie o zaprzestaniu ładowania z powodu przegrzania. Czy ktoś jeszcze ma ten problem?”

„Mój iPhone 14 Pro Max jest bardzo gorący, gdy go ładuję i używam go jednocześnie. Nawet gdy go nie ładuję i jedynie przeglądam Internet, telefon jest bardzo ciepły. Czy to normalne?”

Pytania bez odpowiedzi

Nowa seria iPhone’ów dopiero co zadebiutowała, a pierwsi użytkownicy tych zdążyli donieść już o kilku istotnych problemach, których doświadczyli podczas obcowania z nimi. Wczoraj informowaliśmy, niektóre modele iPhone 14 Pro i 14 Pro Max mają ewidentny problem z aparatem . Teraz z kolei okazuje się, że część egzemplarzy smartfonuz jakiegoś powodu się przegrzewa.Problem przegrzewania się iPhone’ów 14 podobno ma miejsce nawet wtedy, gdy na urządzeniach nie są włączone żadne aplikacje czy wymagające procesy. Z doniesień można wywnioskować, że dotyka on przeróżne modele urządzeń z całej serii.O problemie donoszą użytkownicy z całego świata. Niektórzy wyjaśniają, że spośród wszystkich iPhone’ów, które posiadają w domu, tylko nowiutki iPhone 14 przegrzewa się bez przyczyny., czytamy na forum MacRumors., skarży się inna osoba.Oczywiście, wiele osób już zwróciło się z omawianym problemem do, prosząc o pomoc. Część z nich zażądało wymiany swojego urządzenia na inny egzemplarz, na co firma przystała. Niemniej jednak, dotychczas Apple nie podzieliło się oficjalnym stanowiskiem w tej sprawie.W tej chwili nie wiadomo, czy problem z przegrzewaniem się iPhone’a 14 Pro wynika z błędu w oprogramowaniu, czy też z wady w zakresie samego sprzętu. W tym temacie pojawiały się jak dotychczas jedynie spekulacje. Być może gigant zniebawem zdecyduje się rozwiać wszelkie wątpliwości.Warto wspomnieć, że Maksym, który w naszej redakcji testuje iPhone’a 14 Pro Max , nie doświadcza problemów ani z aparatem smartfonu, ani z jego temperaturą. Zatem, dotykają one tylko niektórych urządzeń.Źródło: PiunikaWeb , fot. tyt. Instalki.pl