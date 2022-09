Problemy z kamerą iPhone 14 Pro. Jest stanowisko Apple

W oczekiwaniu na iOS 16.0.2.

Problemy z aparatem iPhone 14 pro - stanowisko Apple

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Wczoraj na łamach naszego serwisu Aleks opisywał problem związany z nowymi smartfonami iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Jak się okazało najdroższe tegoroczne smartfony Apple miewają problem z aparatem w popularnych aplikacjach, takich jak Snapchat, TikTok oraz Instagram. Objawiają się one szalenie niestabilnym obrazem - występuje tzw. "efekt galaretki" - czemu towarzyszą niepokojące odgłosy płynące z wnętrza obiektywu. Apple właśnie odniosło się do doniesień o pladze usterek.Tuż po sklepowej premierze iPhone’a 14 Pro i iPhone’a 14 Pro Max niektórzy użytkownicy zauważyli, że główny obiektyw tylnego aparatu wibruje w niekontrolowany sposób, gdy aparat jest wykorzystywany przez popularne aplikacje społecznościowe. Towarzyszy temu specyficzny odgłos "grzechotania" i skaczący obraz na ekranie.Wygląda to tak, jak gdyby główny obiektyw nie był w stanie prawidłowo ustawić ostrości, w niektórych przypadkach także w standardowej aplikacji aparatu. Jeden z youtuberów twierdził, że w Apple Store pracownicy nie chcieli wymienić jego urządzenia na nowe. Sprawa na szczęście wyjaśniła się za sprawą oświadczenia skierowanego przez Apple do jednego z serwisów internetowych.Wygląda na to, że usterka pojawiająca się w wielu smartfonach iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max nie jest wadą sprzętową. Pocieszające informacje przekazał dziennikarzom MacRumors pracownik firmy Apple, który uspokajał, że gigant z Cupertino jest świadom występowania awarii i szykuje już stosowną aktualizację.Rozwiązanie kłopotów nadejdzie prawdopodobnie wraz z aktualizacją iOS 16.0.2, która powinna ukazać się w przeciągu następnych kilkudziesięciu godzin, maksymalnie kilku dni. Do momentu jej udostępnienia nie zalecamy korzystać z aparatu w zbugowanych aplikacjach, aby nie uszkodzić mechanicznie systemu optycznej stabilizacji obrazu. Nie wiadomo, czy w razie wystąpienia ewentualnej awarii mechanicznej producent naprawi sprzęt na swój koszt.W redakcyjnym egzemplarzu iPhone 14 Pro Max powyżej opisywany problem nie występuje. Czy któryś z czytelników naszego serwisu ich doświadcza?Źródło: MacRumors