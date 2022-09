Jaka karta graficzna do gier w dobrej cenie? Przegląd oferty Palit i Gainward

Karty graficzne w niskich cenach.

Karta graficzna NVIDIA RTX - do ok. 2000 złotych

Karta graficzna NVIDIA RTX - do ok. 3000 złotych

Karta graficzna NVIDIA RTX - do ok. 5000 złotych

Najlepsze karty graficzne dla graczy - kiedy budżet ma drugoplanowe znacznie

Karty graficzne Palit i Gainward to dobry wybór

Materiał powstał we współpracy z Palit

RTX 3050 to najtańsza karta z rodziny GeForce RTX 3000, dająca dostęp do technologii takich jak DLSS (jeszcze więcej klatek we wspieranych grach!), ray tracing (realistycznie oświetlenie), czy też darmowych narzędzi NVIDIA Broadcast. Więcej o tych technikach przeczytacie w innych naszych publikacjach.to najtańsza z kart RTX, którą kupicie już za 1669 złotych. W podobnej cenie nabędziecie- bierzcie to, co bardziej Wam się spodoba. Karty te pozwolą na zabawę w rozdzielczości 1080p w maksymalnych detalach, w ponad 60 klatkach na sekundę w wielu mniej ciekawych tytułach AAA, w tym Forza Horizon 5, God of War lub nawet Red Dead Redemption 2.Nieco droższą alternatywę stanowi wydajniejszy układ RTX 3060, który częściej pozwoli podnieść rozdzielczość obrazu do 1440p i cieszyć się przy okazji płynniejszą zabawą po włączeniu ray tracingu. Pamiętajcie, że na kartach RTX możecie włączyć technikę DLSS, która zwiększy liczbę klatek w grach nawet o kilkadziesiąt procent.Spośród propozycji spod znaku RTX 3060 polecamyza ok. 1979 złotych orazza ok. 2099 złotych.W tym budżecie można już poszaleć. Za te pieniądze bez problemu kupi się chyba najbardziej opłacalny układ tej generacji, a zarazem taki, który cechuje bardzo wysoka kultura pracy. Niski pobór mocy, niskie temperatury pracy... przedstawiam RTX 3060 Ti, który może śmiało rywalizować w wielu grach nawet z RTX 2080 Ti!To idealna karta do zabawy w rozdzielczości 1440p. Mam 27-calowy monitor 1440p i każdemu z całego serca polecam przesiadkę z 24 cali. Ale powracając do meritum tego artykułu...w cenie 2499 złotych to obecnie najkorzystniej wyceniany RTX 3060 Ti na rynku. Jednocześnie dostatecznie dobrze chłodzony. Alternatywę stanowi sprzedawany w podobnej cenie. W przypadku tej karty nie ma sensu przepłacać za zbędne bajery, bowiem nawet te dwie najtańsze konstrukcje działają świetnie.Mając odrobinkę szczęścia w cenie ok. 3000 złotych da się kupić kartę graficzną. W rozdzielczości 1440p układ ten gwarantuje mniej więcej 10-15% klatek na sekundę więcej od RTX 3060 Ti. Czy warto dopłacać? Oceńcie sami.W tym budżecie polecam polować na fajne warianty kart graficznych RTX 3080, na przykład takie z 12 GB pamięci. Są one coraz rzadziej spotykane. RTX 3080 to układ pozwalający na zabawę w rozdzielczości nawet 4K po włączeniu techniki DLLS, a w wielu grach także i bez niej. To GPU dające możliwość cieszenia się ray tracingiem na ultra i moim zdaniem najdroższa sensowna karta graficzna dla kogoś, kto wykorzystuje kartę graficzną *wyłącznie* do zabawy.W tym budżecie interesującymi propozycjami są(ok. 4369 złotych) oraz(ok. 4304 złote). Polować można także na, który to jednak sprzedawany jest w coraz wyższej cenie. Istnieją gry robiące użytek z większej ilości pamięci w wyższych rozdzielczościach. Sami zdecydujcie, czy chcecie dopłacać.W mojej ocenie karty graficzne RTX 3090 oraz RTX 3090 Ti to propozycje raczej dla profesjonalistów niż dla graczy. Jeśli jednak pieniądze nie są dla Was ograniczeniem lub wiecie, że urządzenie takie wykorzystacie nie tylko do grania, ale też pracy zarobkowej... jesteście szczęściarzami.sprzedawany jest za ok. 6397 złotych. Do niedawna za taką kartę graficzną trzeba było zapłacić niemal dwukrotność tej kwoty!sprzedawany jest w zbliżonej cenie. Dopłacenie kwoty ok. 1000 złotych pozwoli Wam kupić najwydajniejszą obecnie konsumencką kartę graficzną. Gainward GeForce RTX 3090 Ti Phantom 24GB kosztuje ok. 7400 złotych.jest tylko odrobinę droższy, kosztuje ok. 7800 złotych.Długo musieliśmy czekać na obniżki cen kart graficznych, ale jak sami widzicie, w końcu się doczekaliśmy. Dawno już nie było tak tanio. Jeżeli jesteś osobą, która nie lubi przepłacać, z pewnością powinieneś zaznajomić się z kartami graficznymi Palit i Gainward. To urządzenia rozsądnie wycenione, w których nie płaci się ekstra za nierzadko zupełnie zbyteczne "wodotryski". Trzymamy kciuki za udane poszukiwania nowej, wymarzonej karty, w jak najniższej cenie.