Gamingowe smartfonowe bestie ASUS ROG Phone 6D Ultimate także w edycji z Batmanem

Dziś do sprzedaży trafiają trzy nowe modele gamingowych smartfonów ASUSa, konkretnie z linii Republic of Gamers, czyli ROG. W sklepach znajdziemy ASUS ROG Phoe 6D, ASUS ROG Phone 6D Ultimate i ASUS ROG Phone 6 Batman Edition. Pod pewnym kątem podzespoły mogą was nieco zdziwić.



Topowe podzespoły w ASUS ROG Phone 6D, dzięki którym na pewno nie zabraknie mocy

Nowe telefony są pierwszymi jednostkami w tej linii, które pracują pod kontrolą chipów innych niż Qualcomm Snapdragon. Pozornie można być zaskoczonym, ale jakiś czas temu otrzymaliśmy modele ASUS ROG Phone 6 i ASUS ROG Phone 6 Pro (ten drugi nie jest oficjalnie sprzedawany w Polsce) na chipach Snapdragon 8+ Gen 1, a dopisek "D" w nazwie przy obecnych edycjach, to w głównej mierze właśnie dodatkowa odnoga z innym dostawcą SoC, a nie porzucenie Qualcomma. W takim razie sercem urządzeń jest ośmiordzeniowy chip MediaTek Dimensity 9000+ 5G wytworzony w procesie technologicznym 4 nm TSMC (1 x Cortex-X2 3,2 GHz, 3 x Cortex-A710 2,85 GHz, 4 x Cortex-A510 1,8 GHz) z grafiką Mali-G710 MC10 (nieco podbite zegary w porównaniu do wersji z Dimensity 9000 bez plusa w nazwie).





ASUS ROG Phone 6D ma nietypowo USB-C na boku / Foto: ASUS



Do tego 12GB RAM (ASUS ROG Phone 6D) lub 16GB RAM (ASUS ROG Phone 6D Ultimate) typu LPDDR5X oraz 256GB (ASUS ROG Phone 6D) lub 512GB (ASUS ROG Phone 6D Ultimate) szybkiej pamięci UFS 3.1. Spory ekran 6,78" AMOLED HDR10+ 1080 x 2448 px o podwyższonej płynności 165 Hz (tryby 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz) i z bardzo wysokim próbkowaniem dotyku 720 Hz.



Dodatkowe chłodzenie AeroActive Cooler 6 / Foto: ASUS



Ponadto znajdziemy łączność komórkową 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, pojemny akumulator 6000 mAh z ładowaniem 65W (zasilacz znajduje się w zestawie), trzy aparaty (główny Sony IMX766 50 mpx, ultraszerokokątny 13 mpx i makro 5 mpx, nagrywanie do 8K przy 24 FPS), przednią kamerkę selfie 12 mpx, dual SIM, odporność na zachlapania zgodnie z normą IPX4 i system Android 12. A wszystko to w obudowie 173 x 77 x 10,4 mm przy wadze 247 g.



Specjalne funkcja dla graczy - liczy się nie tylko czysta moc obliczeniowa

Poza kwestiami naprawdę mocnej specyfikacji, ASUS wyposażył nowe ROG Phony w specjalne funkcje dla graczy. Chociażby AirTrigger 6 (aktywne ramki reagujące na różne rodzaje dotyku, celowanie żyroskopem), dźwięk stereo z systemem GameFX (audio współtworzone przez Dirac) czy wydajny system chłodzenia i podświetlenie obudowy. Dodatkowo Wyższy model ASUS ROG Phone 6D Ultra ma jeszcze efektywniejsze odprowadzanie ciepła AeroActive Portal z dołączanym modułem chłodzenia AeroActive Cooler 6 (przedtem trzeba odsunąć klapkę) i zamontowanymi na nim dodatkowymi czterema przyciskami do obsługi gier.



Całkiem przyjemne zestawy, producent nie zapomniał o ładowarce czy etui / Foto: ASUS



ASUS proponuje też inne dodatki jak etui i szkło ochronne czy gamepad ASUS ROG Kunai 3. Dla fanów komiksów z mrocznym rycerzem chroniącym porządku w Gotham, ciekawym wyborem będzie ASUS ROG Phone 6 Batman Edition na licencji Warner Bros i DC Comics o nieco zmienionym wyglądzie obudowy i interfejsu (m.in. tapety z Batmanem, unikalne dźwięki, ikony itp.) oraz ze specjalnymi gadżetami (chociażby pudełko z logiem Batmana, projektor Bat-sygnału na USB-C). Taka sama edycja została stworzona także przy okazji ASUS ROG Phone 6 Batman Edition (z układem Qualcomma).





Gratka dla mobilnych graczy będących fanami Batmana / Foto: ASUS



Podobnego zabiegu jakiś czas temu dokonało realme z GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition (choć wtedy chodziło o mangę i anime z serii Dragon Ball). ASUS ROG Phone 6D został wyceniony na 4699 złotych, ASUS ROG Phone 6D Ultimate na 6899 złotych, a ASUS ROG Phone 6 Batman Edition na 5899 złotych.



Podobnego zabiegu jakiś czas temu dokonało realme z GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition (choć wtedy chodziło o mangę i anime z serii Dragon Ball). ASUS ROG Phone 6D został wyceniony na 4699 złotych, ASUS ROG Phone 6D Ultimate na 6899 złotych, a ASUS ROG Phone 6 Batman Edition na 5899 złotych.

Źródło i foto: ASUS

