Infinix wprowadza do Polski smartfony z serii NOTE 12

Infinix chce podbić polski rynek.

Model NOTE 12 PRO dysponuje pamięcią 8+256 GB z możliwością poszerzenia jej o 13 GB dzięki integracji 8+5 GB ROM i RAM. Smartfon został wyposażony w wydajny procesor Helio G99 6nm o częstotliwości taktowania 2,2 GHz i pojemną baterię 5000 mAh. Grubość smartfona to zaledwie 7,8 mm.Model NOTE PRO 12 5G dostępny jest w opcji z pamięcią 8+128 GB, również z możliwością poszerzenia jej do 13 GB dzięki integracji 8+5 GB ROM i RAM.

Infinix NOTE 12 PRO 5G

Procesor Helio G99 6nm

Wyświetlacz AMOLED 6,7’’ FHD+ True Color

Potrójny tylny aparat 108 Mpx F 1,75 z poczwórną lampą błyskową

Przedni aparat 16 Mpx

Pamięć 8+256 GB RAM

Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

NFC, gniazdo słuchawkowe

Procesor MediaTek Dimensity 810

Wyświetlacz AMOLED 6,7” FHD+ z systemem True Color

Potrójny tylny aparat 108 Mpx F 1,75 z poczwórną lampą błyskową

Przedni aparat 16 Mpx

Pamięć 8+128 GB RAM

Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

Gniazdo słuchawkowe

Polska premiera Infinix NOTE 12 Series

Zarówno NOTE 12 PRO jak i NOTE 12 PRO 5G zostały wyposażone w potrójny obiektyw 108 Mpx z szeroką przysłoną F 1,75 i poczwórną lampą błyskową oraz obiektywem do mikrofotografii z przysłoną F 2,4 i do głębi ostrości z przysłoną F 2,4. Z przodu jednego i drugiego modelu umieszczono aparat 16 Mpx do zdjęć typu selfie.Modele z serii NOTE 12 mają baterie o pojemności 5000 mAh z możliwością szybkiego ładowania 33 W.Transmisja na żywo 26 września o godzinie 18.00 odbędzie się na kanałach Infinix Polska: Facebook, Twitter, YouTube . Podczas niej poznamy ceny premierowych modeli NOTE 12 Pro w Polsce.Premierową recenzję NOTE 12 Pro będziecie mogli oczywiście przeczytać już wkrótce na łamach naszego serwisu.Źródło: Infinix