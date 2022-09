Teufel zapowiada nowe słuchawki gamingowe. Niedrogie i z potężnym dźwiękiem

Nowości od niemieckiej marki.

Firma Teufel mająca w swojej ofercie szeroki wybór sprzętu audio zapowiedziała dostępność nowych produktów, które z pewnością zainteresują graczy. Na rynku zadebiutują bowiem słuchawki nowej generacji, a wśród nich CAGE ONE, ZOLA i bezprzewodowy zestaw REAL BLUE TWS 2.Niezwykle ciekawie zapowiada sięczyli klasyczny zestaw słuchawkowy do gier bez zbędnych dodatków. Według producenta, urządzenie będzie charakteryzowało się "potężnym dźwiękiem w bezkonkurencyjnej cenie".CAGE ONE to przewodowe słuchawki wokółuszne do grania, słuchania muzyki oraz użytku w domowym biurze. Zestaw wyposażono w pełnozakresowe liniowe przetworniki HD (40 mm) do odtwarzania zrównoważonego dźwięku z głębokim basem. Na wyposażeniu znajdziemy obrotowy i odłączany mikrofon oraz pilot do regulacji głośności zintegrowany w kablu.

Teufel Cage One

REAL BLUE TWS 2

Cena zestawu słuchawkowego CAGE ONE ma wynosić około 80 euro, a przewidywana dostępność to ostatni kwartał 2022 roku.Dla bardziej wymagających użytkowników przygotowano, według producenta jest to profesjonalny zestaw słuchawkowy do gier dla wszystkich graczy!Sprzęt oferuje dodatkowe funkcje przy podłączeniu słuchawek do komputera dzięki programowi Teufel Audio Center. Słuchawki będą kompatybilne zarówno z komputerami, jak i konsolami, a możliwość ich podłączenia obejmuje port USB lub gniazdo mini jack.Teufel Zola40-milimetrowy neodymowy liniowy przetwornik HD odpowiada za wydobycie głębokiego i mocnego basu, naturalnych tonów średnich i jedwabnych tonów wysokich podczas słuchania muzyki, oglądania filmów i grania. Słuchawki wspierają DTS X 2.0 dla imponującego binauralnego dźwięku przestrzennego 7.1 na komputerze.Producent przewidział możliwość indywidualnej konfiguracji słuchawek dzięki kolorowym nakładkom, nausznikom oraz osłonie na mikrofon. Do sprzedaży trafią dwa podstawowe kolory i sześć kolorowych zestawów dla indywidualnej konfiguracji.Cena słuchawek Teufel ZOLA ma wynosić około 130 euro, a przewidywana dostępność to ostatni kwartał 2022 roku.Pod koniec roku na rynku pojawią się też nowe słuchawki bezprzewodowe.to słuchawki dokanałowe z aktywną redukcją hałasu, mocnym dźwiękiem i długim czasem odtwarzania. Producent obiecuje wydajne tłumienie hałasów, możliwość włączenia trybu transparentnego w celu usłyszenia hałasów zewnętrznych bez konieczności ściągania słuchawek.Za łączność odpowiada technologia Bluetooth 5.2 z AAC. W omawianym modelu Teufel zaimplementował liniowe przetworniki HD z 12-milimetrową membraną dla odtwarzania większego pasma częstotliwości, precyzyjnych tonów wysokich, ciepłych tonów średnich i głębokich basów aż do 10 Hz.Długość odtwarzania wraz z etui do ładowania wynosi 25 godzin bez ANC, ponad 18 godzin odtwarzania z ANC, aż do 8 godzin odtwarzania bez ANC na jednym ładowaniu, z ANC do ponad 6 godzin.Cena słuchawek REAL BLUE TWS 2 ma wynosić około 150 euro, a przewidywana dostępność to ostatni kwartał 2022 roku.Źródło: Teufel