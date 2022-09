Huawei Mate 50 Pro niedługo w Polsce. Ma aparat XMAGE z regulowaną przysłoną

Polska premiera zapowiedziana.

Wydawało się, że po nałożeniu dotkliwych sankcji na Huawei, firma zrezygnuje z rynku smartfonów, ale nic bardziej mylnego. Chińczycy są zdeterminowani, aby budować własny ekosystem oraz sklep z aplikacjami, a fani marki wciąż mogą kupować nowe smartfony. Niebawem w Polsce zadebiutuje najnowszy flagowiec z kultowej serii Mate - Huawei Mate 50 Pro. To nie koniec nowości, do sprzedaży trafią też modele Huawei nova 10 Pro oraz Huawei nova 10.Urządzenie, jak na flagowca przystało, wyposażono w 6,74-calowy ekran LTOP OLED o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. O wydajność telefonu dba układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4G oraz aż 12 GB pamięci RAM. Użytkownicy do dyspozycji otrzymają 256 lub 512 GB pamięci na dane. Pojawiło się też znane już gniazdo na karty pamięci w formacie NM oraz certyfikat odporności na zachlapanie, wodę i kurz o stopniu ochrony IP68.Flagowiec Huawei wygląda bardzo ciekawie od strony fotograficznej. Na miłośników fotografii mobilnej czeka nietypowy zestaw aparatów. Główna matryca Sony IMX900 o rozdzielczości 50 Mpix współpracuje z obiektywem z OIS o zmiennej przysłonie z zakresu f/1.4 - f/4.0. Zmienność przysłony jest tu 10-stopniowa. Nie zabrakło oczywiście stabilizacji obrazu czy trybu Super Night, Profesjonalny portret i Super Makro.Smartfon zasilany jest baterią 4700 mAh, którą można ładować przewodowo z mocą 66 W i bezprzewodowo z mocą 50 W.Zapowiedziano też rynkowy debiut urządzeń z serii Huawei nova 10. Ich najważniejszym atutem jest ultraszerokokątny przedni aparat 60MP, zdolny do nagrywania wideo w 4K. W urządzeniu znajdują się także: 50MP aparat tylny z zaawansowanym przetwarzaniem obrazu, zakrzywiony ekran OLED o przekątnej 6,67 cala z odświeżaniem 120 Hz oraz szybkie ładowanie 66 W. To także najsmuklejszy jak dotąd model z serii nova, o grubości zaledwie 6,88 i wadze 168 gramów.Huawei rozpoczął odliczanie do rynkowej premiery Huawei Mate 50 Pro, Huawei nova 10 Pro oraz Huawei nova 10 w Polsce. Na stronie huawei.pl ruszył konkurs , w którym na zwycięzców czekają smartfony Huawei Mate 50 Pro i Huawei nova 10, a także słuchawki FreeBuds Lipstick oraz kody zniżkowe.Źródło: Huawei