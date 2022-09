moto e22 i moto e22i: tanie smartfony nastawione na multimedia

Tanie i ładne.

Bliźniacze smartfony z innym oprogramowaniem

Specyfikacja moto e22 i moto e22i

Ceny moto e22 i moto e22i

Motorola zaprezentowała dwa nowe smartfony należące do serii moto e - moto e22 i moto e22i. Te smartfony z segmentu budżetowego są najnowszą generacją urządzeń i są dostarczane z zestawem konkurencyjnych podzespołów dla przedziału cenowego. Oba modele są skierowane strategicznie na rynki takie jak Azja Środkowo-Wschodnia, Afryka i Ameryka Łacińska, a także w wybrane części Europy, Możemy zatem spokojnie przyjąć, że pojawią się w naszym pięknym kraju. Na Starym Kontynencie mają jednak być dostępne w ciągu najbliższych kilku tygodni. Czego można się po nich spodziewać?Zanim przejdziemy do omówienia specyfikacji technicznej, musicie wiedzieć, że moto e22 i moto e22i to smartfony bliźniacze. Jedyna różnica polega na tym, że podczas gdy moto e22 działa na systemie Android 12, e22i ma wersję Go Androida 12, która jest lekką wersją systemu operacyjnego. To zarazem oznacza, że smartfony te będą sprzedawane na różnych rynkach i raczej klient nie będzie miał wyboru.Jeśli jeden z najnowszych przedstawicieli serii moto e miałby trafić do Polski, to więcej niż pewne jest, że będzie to moto e22 z pełnoprawnym Androidem. Motorola moto e22i jest bowiem zarezerwowana (tak sądzę) dla krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki.Dzięki zastosowaniu w obu smartfonach 6.5-calowego wyświetlacza o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz, która dostosowuje częstotliwość odświeżania ekranu od 90 Hz do 60 Hz, gdy włączony jest tryb automatyczny, można liczyć na przyjemne wrażenia podczas oglądania wielu treści.Na tylnym panelu moto e22 i moto e22i umieszczono aparat główny 16MP z technologią AI, a także obiektyw wyposażony w czujnik głębi i przednią kamerę do robienia selfie w mediach społecznościowych. Dzięki moto e22 wykorzystaj swoją kreatywność dzięki funkcji Dual Capture, która umożliwia jednoczesne robienie zdjęć lub nagrywanie filmów przednim i tylnym aparatem. W moto e22i możesz korzystać natomiast z funkcji oprogramowania, takich jak Time Lapse, aby przechwytywać treści w nowy sposób.Oba warianty serii moto e22 są wyposażone w układ MediaTek helio G37 i oferują tylko jeden wariant pamięci RAM i pamięci masowej — z pamięcią 4 GB i pamięcią wewnętrzną 64 GB. Oba telefony mają również akumulator o pojemności 4020 mAh ze standardową prędkością ładowania o mocy 10 W.Na wyposażeniu jest również wiele dodatkowych rozwiązań — takich jak głośniki stereo z certyfikatem Dolby Atmos. Zamontowany z boku czujnik odcisków palców ma również funkcję podwójnego dotknięcia, która może uruchamiać konfigurowalne skróty do aplikacji. Standardowo już w przypadku Motoroli, moto e22 i e22i mają obudowy odporne na zachlapania z powłoką hydrofobową.Smartfon moto e22 będzie dostępny w dwóch kolorach: Astro Black i Crystal Blue i będzie dostępny na wybranych rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Ameryce Łacińskiej w sugerowanej cenie detalicznej 139.99 euro (~661 zł).Natomiast Motorola moto e22i jest dostępny w kolorze Graphite Grey lub Winter White i będzie dostępny na wybranych rynkach w Europie, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej w sugerowanej cenie detalicznej 129.99 euro (~614 zł).Źródło: Motorola / fot. tyt. Motorola