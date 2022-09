24 godziny z iPhone 14 Pro Max 1 TB. To lubię, tego nie

Pierwsza opinia na temat iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max 1 TB - to mi się podoba

1. Ekran to absolutny sztos (always-on display też)

2. Filmy w trybie kinowym urywają cztery litery

3. Czas pracy na baterii jest niesamowity

iPhone 14 Pro Max 1 TB - to mi się nie podoba

1. Ale szybkie ładowanie to byście w końcu mogli dać...

2. Brak gestu wstecz zakrawa o kryminał

3. Zdjęcia wyostrzone do przesady

Wczoraj nowe smartfony Apple iPhone 14 trafiły w ręce pierwszych polskich nabywców. Kto nie spóźnił się ze złożeniem zamówienia, dziś cieszy się nowym iPhonem 14, 14 Pro lub 14 Pro Max. iPhone 14 Plus wysyłany będzie w dniach 7-10 października tego roku. Pochwalę się: jestem jedną z osób, które od wczoraj mogą korzystać z telefonu iPhone 14 Pro Max 1 TB w kolorze głębokiej purpury (Deep Purple).Jeśli czytacie uważnie moje artykuły, zauważyliście zapewne, że nie należę ani do grona wielkich orędowników smartfonów Apple, ani też drogich smartfonów w ogóle. O ironio, od mniej więcej 24 godzin użytkuję najdroższy smartfon w historii Apple, wyceniany na bagatela 10499 złotych. W związku z tym chciałbym podzielić się z Wami kilkoma przemyśleniami na jego temat. Potraktujcie to jako swoiste pierwsze wrażenia, formie krótkiego zestawienia zalet i wad omawianego urządzenia.Weźcie pod uwagę, że od kilku lat regularnie korzystam ze smartfonów z systemem Android, mam swoje przyzwyczajenia i nie mam zamiaru ich ukrywać.Patrząc na wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7-cala, rozdzielczości 1290x2796 pikseli, dynamicznej częstotliwości odświeżania 1-120 Hz oraz jasności szczytowej sięgającej w intensywnym słońcu 2000 nitów (w trybie HDR jest to 1600 nitów) trudno zadać kłam twierdzeniom Apple o tym, że jest to najlepszy ekran w historii smartfonów iPhone. Moje subiektywne wrażenie brzmi: to faktycznie najpiękniejszy ekran w świecie smartfonów, na jaki miałem przyjemność patrzeć.Wysoka jakość zastosowanej matrycy uwidacznia się już nawet wtedy, gdy ogląda się na YouTube filmy nakręcone w rozdzielczości 4K, przy użyciu dobrej klasy sprzętu. Kolory prezentują się pięknie, podobnie jak detale i kontrast. Nie miałem wielkich oczekiwań po wyświetlaczu w iPhone 14 Pro Max, bo nie jestem "tym typem człowieka", ale po prostu patrzyłem nań i coś z tyłu głowy mówiło: "wow, to jest naprawdę świetne". Myślę, że nie będę odosobniony w tej ocenie.Do tego, Apple wprowadziło w iOS 16 w iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max pożądany tryb zawsze włączonego ekranu. Always-on display w wydaniu firmy z Cupertino jest... kolorowy i działa na nim nawet sekundnik (skoro odświeżanie wynosi 1 Hz, to dlaczego nie?). Według moich pierwszych spostrzeżeń nie zużywa on nadto baterii, co w świecie Androida nie jest niestety regułą. Żeby ocenić zużycie w sposób jednoznaczny potrzebuję jednak spędzić ze smartfonem odrobinę więcej czasu.Jeszcze nigdy nie widziałem tak pięknych nagrań ze smartfona, jak te nakręcone przeze mnie w rozdzielczości 4K i 24 klatkach na sekundę w trybie Filmowe! A musicie wiedzieć, że miałem w dłoniach wszystkie smartfony uchodzące za najlepsze w tej klasie. To, co wyczynia oprogramowanie Apple w tej kwestii jest po prostu zdumiewające. Szczegółowość nagrań, ich kontrast, odwzorowanie detali, doskonałe przenoszenie ostrości pomiędzy obiektami i utrzymywanie jej oraz kinowa głębia tła współtworzą porażająco dobry efekt.Podzielę się z Wami na razie tylko pierwszym lepszym nagraniem. Zwróćcie uwagę na kocie futerko. Warto pobrać je na dysk komputera z naszego, aby obejrzeć je w najlepszej możliwej jakości.Wiedziałem doskonale, że iPhone 13 Pro Max to prawdziwy kozak, jeśli chodzi o czas pracy na baterii. Urządzenie to rozkładało na łopatki dowolny smartfon z wysokiej półki w zasadzie każdym teście. Apple poszło za ciosem i sprawiło, że iPhone 14 Pro Max na pojedynczym ładowaniu działa jeszcze dłużej. To jest naprawdę niesamowite.Otrzymałem smartfon wczoraj, gdy ten miał 79 procent naładowania baterii. Podpiąłem go przed chwilą pod ładowanie, gdy stan baterii spadł do 29 procent. W dobę zaktualizowałem system do iOS 16.0.1, zainstalowałem tonę aplikacji, obejrzałem kilkanaście filmów na YouTube (niektóre w 4K), bawiłem się jasnością ekranu tak, że nierzadko była maksymalna, robiłem zdjęcia, kręciłem filmy...Jeżeli szukasz smartfona z wytrzymałą baterią, to iPhone 14 Pro Max zrobi na Tobie piorunująco dobre wrażenie.Ja rozumiem troskę o baterię i inne takie, ale żeby dawać "szybkie ładowanie" o mocy 20 W w 2022 roku we flagowym smartfonie, to jest to *trochę* przesada. Tak, baterią smartfona o pojemności 4323 mAh do poziomu 50 procent da się naładować w mniej więcej 35 minut (nieco dłużej niż obiecuje Apple), ale na tle konkurencji jest to wynik fatalny. Ładowanie baterii do pełna trwa znacznie dłużej niż u smartfonów ze średniej półki cenowej.Okej, sytuację ratuje w pewnym stopniu to, że SoT może tu wynosić nawet 10 godzin, ale nie zmienia to faktu, że ładowanie jest zbyt wolne w wypadkach awaryjnych.Aha, ładowarki nie ma oczywiście w zestawie z telefonem - przypominam: sprzedawanym w cenie 10499 złotych. Wiecie, bo "E-K-O-L-O-G-I-A". Korzystam z akcesoryjnej ładowarki Apple 35 W z dwoma wyjściami USB-C.Nie potrafię zrozumieć, dlaczego Apple upiera się przy wirtualnych przyciskach "wstecz" umieszczanych wyłącznie w obrębie aplikacji, często w niezbyt wygodnych miejscach. Zamiast wprowadzić w końcu gest wstecz znany z Androida (przesunięcie palcem od prawej do lewej krawędzi ekranu), użytkownik musi korzystać z irytujących przycisków ekranowych. To kolejny archaizm, którego Apple powinno się pozbyć.Oczywiście jest to coś, do czego można się przyzwyczaić, ale przyzwyczaić się można też do temperatury rzędu 17 stopni w pomieszczeniu, czego nikomu z Was nie życzę tej zimy. Moim zdaniem brak wdrożenia gestu "wstecz" utrudnia obsługę aplikacji pokroju YouTube, Messengera (zwłaszcza) i wielu innych. To zarzut do oprogramowania iOS 16, a nie do smartfonu, ale skoro topowy smartfon w Apple korzysta w oparciu o taki soft, to dlaczego miałbym tego nie traktować jako wadę urządzenia?Już po pierwszej dobie spędzonej z iPhone 14 Pro Max widzę, że jest to smartfon, którego pokochają miłośnicy fotografii mobilnej. Bogactwo opcji, trybów fotograficznych i filmowych, a także funkcja robienia zdjęć ProRAW zrobią gigantyczne wrażenie na chyba każdym.