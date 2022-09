Tak tworzy się historia. Intel porzuca procesory Pentium i Celeron

Zastąpi je coś nowego.



Ależ się porobiło! Intel ogłosił skasowanie znanych od blisko trzech dekad serii procesorów Pentium oraz Celeron. Intel Pentium i Intel Celeron przejdą na zasłużoną emeryturę w pierwszym kwartale 2023 roku, kiedy to zostaną zastąpione przez zupełnie nowe budżetowce spod znaku Intel Processor. W swojej informacji wystosowanej do prasy Intel sugeruje, że nastąpi to jedynie w odniesieniu do laptopów.



Koniec serii Pentium i Celeron

Procesory Pentium zadebiutowały w 1993 roku jako flagowa seria układów marki Intel. Sam do dziś pamiętam zakup procesora Pentium 233 MMX i ogrom emocji temu towarzyszących. Pentium pełnił rolę flagowca przez niemal dekadę do momentu debiutu układów Intel Core. Później seria ta kojarzyła się wyłącznie z tanimi procesorami.



Procesory Celeron zaprezentowano w 1998 roku jako propozycję dla niedrogich i mniej wydajnych komputerów. Podobnie jak seria Pentium stało się one z czasem synonimem niskiego segmentu CPU.



O procesorach Pentium śpiewał swego czasu nawet "Weird Al" Yankovic. Powiedzieć o marce, że jest kultowa, to jak nic nie powiedzieć.







Po co Intelowi dwie serie procesorów niskiego segmentu? Wydaje się, że... po nic. Dlatego właśnie tworzona jest marka Intel Processor. Aby uprościć nazewnictwo i wyeliminować ewentualne zamieszanie. Czytamy o tym w oficjalnym poście na blogu Intela.



Intel Processor - nowe tanie procesory

"Intel Processor będzie spełniać rolę marki dla wielu rodzin procesorów, pomagając konsumentom w ułatwieniu decyzji dotyczącej zakupu produktów. Firma Intel będzie nadal dostarczać te same produkty w poszczególnych segmentach. Marka nie wpłynie na dotychczasową ofertę Intela i plany rozwoju firmy" - czytamy w komunikacie.



Czas pokaże czy Intel pozbywa się serii Pentium i Celeron tylko w notebookach, czy zastąpi je również marką Intel Processor w desktopach.



Jednocześnie producent zapowiedział zintensyfikowanie wysiłku na rozwoju serii flagowych: Intel Core, Intel Evo i Intel vPro.



Źródło: Intel