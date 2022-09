EVGA ma dość NVIDIA. Kończy z produkcją kart graficznych

Ależ wiadomość!



Nie istnieje chyba lepszy moment na podzielenie się ze światem miłośników nowych technologii TAKĄ informacją. Dosłownie na trzy dni przed premierą nowej generacji kart graficznych



EVGA kończy współpracę z NVIDIA i produkcję kart graficznych

Jeżeli miałbym wymienić moje TOP 3 producentów niereferencyjnych kart graficznych, to EVGA byłaby w czołówce. Firma działająca na rynku od 1999 roku i produkująca jeszcze układy RIVA TNT2 tworzyła GPU w wydaniach dla wymagających odbiorców. Często były to karty mocno podkręcone i niemal zawsze dysponujące świetnymi układami graficznymi. Teraz EVGA kończy z tym biznesem.



Wiadomość EVGA przekazała światu m.in. poprzez kanał Gamers Nexus, z którego prowadzącymi rozmawiał CEO EVGA, Andrew Han. Han doprecyzował, że EVGA nie robi sobie przerwy, tylko zupełnie rezygnuje z działań na rynku GPU. To wynik frustracji z powodu traktowania ze strony NVIDIA i absolutnego braku szacunku wykazywanego przez "zielonego partnera".



