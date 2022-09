Lepszej oferty nie będzie. Smartfony OPPO z serii Reno6 za pół ceny!

Fenomenalna promocja z okazji urodzin OPPO.

OPPO Reno6 taniej o 50%

OPPO obchodzi swoje 18 urodziny - serdecznie gratulujemy, tym bardziej, że serwis instalki.pl również w tym roku wszedł w pełnoletność ;) Z okazji urodzin, który wypadają dokładnie 17 września, producent wystartuje z projektem OPPO Global Community. Przygotowano również wyjątkowy prezent - cena smartfonów OPPO z Serii Reno6 została obniżona aż o połowę!Dziś chińskie OPPO znane jest głównie ze smartfonów i elektroniki. A jak firma zaczynała? Wszystko zaczęło się w 2004 od produkcji elektroniki użytkowej – na rynku pojawiały się odtwarzacze CD, DVD oraz wzmacniacze z logiem marki. OPPO rozwinęło się w międzynarodową firmę technologiczną, która dzisiaj jest czwartą co do wielkości marką smartfonów na świecie, obsługującą klientów w ponad 60 krajach i regionach w Europie, Azji i Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.Producent w dniu swoich urodzin, czyli 17 września br., wystartuje z nowym projektem – OPPO Global Community. Przedsięwzięcie to zakłada stworzenie Globalnej Społeczności OPPO, która ma na celu uwspółcześnić i usprawnić komunikację na linii klient – firma, a także połączyć użytkowników urządzeń OPPO na całym świecie. Klienci OPPO będą mogli dołączyć do OPPO Global Community, rejestrując się poprzez oficjalną stronę.Społeczność będzie również działać jako centrum dla wielu różnych inicjatyw i programów, jak np. Program Ambasadorski OPPO (ang. OPPO Product Ambassadors Program). Jego członkowie uzyskają możliwość przedpremierowego testowania produktów i innowacji OPPO. Będą mieć także dostęp do dodatkowych funkcjonalności i narzędzi komunikacji, takich jak: otwarte forum O-Chat czy OPPO Lifesetter.OPPO postanowiło uczcić swoje urodziny, obniżając ceny smartfonów z serii Reno6 aż o połowę. W efekcie smartfon OPPO Reno6 5G będzie można kupić za. Cena podstawowa tego urządzenia wynosi 2199 zł. Oferta obowiązuje wyłącznie w serwisach online wybranych partnerskich sieci retail, w sobotę 17 września br. do wyczerpania zapasów.